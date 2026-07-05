Grupo Frontera, Dani Martín, Alejandro Sanz y Aitana incendian la tercera noche del Granca Live Fest 2026 con un estadio lleno

Tercer día del festival que pone la banda sonora al comienzo del verano en la Isla, con decenas de personas buscando entradas a través de las redes sociales para un día con sold out en el que se esperaba un Estadio de Gran Canaria a rebosar. Faltaban aparcamientos por la zona de Siete Palmas, algunos coches estacionaban hasta en las aceras mientras sonaban los primeros acordes de la tarde.

Este sábado, la penúltima jornada del Granca Live Fest 2026 arrancó a las 18.00 horas con Agua del Chorro, el proyecto canario liderado por Aidan Febles e Isi Díaz -ambos tinerfeños, de Los Realejos y El Puerto de la Cruz respectivamente- al frente de una banda de seis integrantes (con Dani Hernández al bajo, Gabriel Martín a la guitarra, Hugo García a la batería e Isaac de Ara a las congas y percusión) cuyo sonido se caracteriza un pop de raíz latina con guiños a la salsa, el son, el merengue y el funk.

Con temas como Chacho -su videoclip más reciente, dedicado a la memoria de «su querido y admirado» Manolo Vieira- y Pa La Viejita, uno de los temas que consolidó su repertorio en directo, el grupo puso la nota de identidad isleña con la que se abrió el cartel del sábado.

A las 19.00 horas, tomó el escenario Grupo Frontera, la banda estadounidense de Edinburg (Texas) que en apenas un par de años pasó de los covers virales en TikTok a colaborar con Bad Bunny en el tema Un x100to y a convertirse en referente del regional mexicano fusionado con otros sonidos latinos.

Tercer día del Granca Live Fest /

Con dos álbumes de estudio ya publicados -El comienzo (2023) y Jugando a Que No Pasa Nada (2024)- y colaboraciones que incluyen a artistas como Shakira, Peso Pluma o Eslabón Armado, su presencia en el cartel confirmó, un día más, la apuesta del festival por sonidos latinos de gran proyección internacional. Antes de este sábado también lo hizo la aparición de artistas como el mexicano Carlos Rivera o el venezolano Danny Ocean, que en su concierto no dejó de tener gestos de solidaridad y palabras para su querida Venezuela.

Dani Martín subió al escenario a las 20.45 horas, en el marco de su gira 25 Pts Años, con la que celebra un cuarto de siglo de carrera entre El Canto del Loco y su etapa en solitario.

Sus últimos conciertos por España han seguido un repertorio muy asentado que arranca con Zapatillas y recorre después clásicos como Volverá, Canciones, Besos, Tal como eres, A contracorriente, Son sueños, Puede ser y Cero, sin olvidar himnos de generación como La suerte de mi vida, Una foto en blanco y negro o Ya nada volverá a ser como antes, canciones que este sábado no faltaron en el Estadio de Gran Canaria.

«Buenas noches Canarias, ¡las manos arriba!». El cantante se subió a las tablas ataviado con una cresta rubia, vestido de negro y con unas playeras gigantes flotando al fondo, las mismas que aparecen en la portada de su álbum con El canto del loco. «Estoy cansado, de salir de noche y ver siempre la misma gente», cantó el artista, entonando las primeras líneas de su éxito Zapatillas.

Ya están disponibles las entradas para el Granca Live Fest 2027 // El concierto de Dani Martín arrancó con su famoso tema 'Zapatillas'

«Me gusta vuestra actitud. Os veo alegres. Me encanta Canarias. Siempre contentos, siempre felices, siempre con una sonrisa desde que llegué aquí», manifestó el cantante entre tema y tema, sin parar de pedir al público que pusiera las manos en el aire y diera palmas.

«Es mi concierto favorito en la Isla en mis 26 años de carrera. Este domingo me voy a marchar de aquí lleno de amor y de cariño. Soy muy afortunado. Gracias de corazón», añadió agradecido, para después despedirse con la canción Insoportable.

A las 22.35 horas, con solo diez minutos de retraso, llegó el turno de Alejandro Sanz, que presentó en Gran Canaria su gira ¿Y ahora qué?, que le ha traído de vuelta a los escenarios españoles tras no pisar el país desde 2023.

El repertorio de esta etapa combina clásicos indiscutibles como Desde cuando, con el que comenzó el concierto, Amiga mía, ¿Y si fuera ella?, Mi soledad y yo, con temas de su último trabajo, entre ellos El vino de tu boca o Capitán Tapón.

«Cuando era un niño chico soñaba con hacer esto que estoy haciendo ahora mismo, así que tengo que daros las gracias de todo corazón por recibirnos. Es una cosa llegar a Las Palmas y sentir el calor y el abrazo de la Isla. Todo es cálido, todo es bello. Y eso es muy bonito, porque después de tantos años en la profesión, uno como el niño que fue siempre agradece estos momentos», expresó el artista segundos antes de que lo acompañase sobre las tablas Dani Martín para cantar Mi soledad y yo.

Con más de una veintena de canciones en el show y un despliegue de luces que ha ido puliendo por Latinoamérica y Estados Unidos, en su gira internacional, Sanz cerró el tramo más veterano del cartel antes del relevo generacional a los y las «aitaners» con su tema Corazón partío, canción de 1997 que, en noches como la de este sábado, parece no envejecer.

En uno de los últimos momentos del concierto, Alejandro Sanz quiso que el público canario disfrutara con el instrumento de su tierra. Así, el timplista Hirahi Afonso lo acompañó durante unos minutos en el escarnio, enriqueciendo con el sonido del timple la canción Cuando nadie me ve.

Al cierre de esta edición, estaba a punto de salir al escenario a las 00.15 horas una de las artistas más esperadas de todo el festival: Aitana, que con su Cuarto azul, puso el broche final a una jornada muy popera que recorrió, en apenas seis horas, desde el latino de Grupo Frontera hasta los himnos de estadio de Sanz. Una jornada que hizo al público adulto retrotraerse a su infancia y adolescencia, a esos días en los que la radio no dejaba de sonar en las casas y en los coches y grupos como El canto del loco comenzaban a despuntar.

La cuarta y última jornada, este domingo 5 de julio, llega como un regalo especial para celebrar el quinto aniversario del Granca Live Fest, que este año amplía su formato a cuatro días por primera vez en su historia y ya ha superado, según datos de la organización, las 90.000 entradas vendidas.

Las puertas se abrirán este domingo a las 18.00 horas -una hora más tarde que en las jornadas previas- y la música arrancará a las 18.30 con Monkey Faces, banda canaria de british hard pop y rock, a la que le seguirá Postcode a las 19.45.

El cierre de fiesta correrá a cargo de Maroon 5, cabeza de cartel, que subirá al escenario a las 21.00 horas para, con canciones como She will be loved o Moves like Jagger, poner el broche a una edición que, desde su nacimiento, ha congregado a miles de personas en el Estadio de Gran Canaria para empezar el verano al ritmo de los sonidos más variados: pop, indie, rock, bachata, merengue, reguetón, trap o rap, todo tiene cabida en esta cita musical que en 2027 volverá, si cabe, con más fuerza. Ya están disponibles las entradas para esta sexta edición que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de julio del año que viene.