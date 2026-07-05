Maroon 5 y el talento canario sellan el quinto aniversario del Granca Live Fest 2026

De nuevo panza de burro en Siete Palmas. La tarde que comenzó soleada, terminó despuntando en un cielo nublado que fue el telón de fondo del cuarto día del Granca Live Fest 2026. Un día en el que todas las canciones sonaron en inglés y en el que el talento de la tierra se combinó con lo mejor del pop internacional.

La última jornada de esta edición llegó como un regalo especial para celebrar el quinto aniversario del festival, que por primera vez en su historia amplió su formato a cuatro días, superando la cifra de 90.000 entradas vendidas, según datos de la organización.

Tras tres días intensos de música, el Estadio de Gran Canaria volvió a abrir sus puertas, esta vez una hora más tarde que el resto de días, para despedir uno de los eventos más destacados del verano en las Islas, ese que pone la banda sonora a los primeros compases de las vacaciones, acompañando a jóvenes y adultos en la alegría de la libertad recién adquirida.

El viaje global de Postcode

A las 18.45 horas, el escenario cobró vida con Postcode, el cuarteto de veinteañeros canarios que ha logrado derribar fronteras con su propuesta de pop-rock en inglés. Formados en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, Armi Delgado, Drahcir Diaz, Moisés Socas y Juan Pablo Sifonte demostraron por qué sus canciones ya empiezan a hacerse hueco en las playlists de Reino Unido.

Con un sonido que navega entre la melancolía y la energía expansiva, la banda presentó temas de su álbum Broadcast From Nowhere como Dancing All Night Long. Recordando sus inicios tocando en las calles de Londres, el grupo conectó con un público que se dejó seducir por su atmósfera.

Durante el show, el vocalista aprovechó la ocasión para sacar una bandera gigante de Venezuela y mandar fuerza al país, «a la octava isla», que una semana después de los mortales terremotos del 24 de junio enfrenta una severa crisis humanitaria que no se resolverá pronto.

Levine cantó clásicos como el tema 'She will be loved"

El grupo siguió así la línea de otros artistas que también han tenido palabras y gestos de apoyo hacia el país latinoamericano, entre ellos el venezolano Danny Ocean, que en la jornada del pasado viernes convirtió su show en una plataforma de ayuda con un código QR gigante a través del que los asistentes al estadio podían donar dinero.

El grupo se despidió entre los aplausos del público y brazos elevados en el aire, dejando el ambiente preparado para lo que estaba por llegar. «Estás arriba y las vistas son espectaculares. Para llegar aquí participamos en una propuesta con otras bandas de Canarias y tuvimos la suerte de ser seleccionados, en el Click and Roll de Los 40 Principales. Hemos sentido al público muy guay a pesar de que no había llegado tanta gente, todo el mundo estuvo atento, conectamos. El público estuvo súper receptivo», apuntó por su parte Drah Díaz, que se bajó del escenario para integrarse entre el público y disfrutar de los siguientes conciertos de la noche.

Rock británico con sello tinerfeño

Casi sin tregua para el descanso, a las 19.45 llegó el turno de Monkey Faces. El proyecto nacido en Tenerife y liderado por Carlos Ortega y Carlos Ramos, impuso su estilo british hard pop, un sonido bailable que remite al rock británico de los 90.

La banda, que quedó segunda en el certamen Sonora del año 2023, desplegó su potente directo con temas como Plastic Faces de su EP Hard Love, demostrando por qué son considerados una de las formaciones con mayor proyección en el Archipiélago. La complicidad de Manolín Lorente al bajo y Fede Beuster a la batería fue clave para mantener la intensidad de una tarde en la que la expectación y el público no dejaban de crecer.

En el intermedio entre un concierto y otro fue el momento de felicitar al festival por sus cinco años de trayectoria. «New Event ha traído a la Isla a artistas internacionales de la talla de Robbie Williams, Camilo, Rosalía, Alejandro Sanz, Aitana... La productora ha hecho industria gracias a este Granca Live Fest. Y en su quinto aniversario se merecen que les cantemos», expresó una voz a través de los altavoces del estadio, para que a continuación el público comenzase a entonar la letra de Cumpleaños feliz.

Maroon 5 incendia el recinto

El momento más esperado de la noche (y también uno de los más anhelados del festival) llegó a las 21.00 horas. Como cabeza de cartel del día, el grupo Maroon 5, liderados por su vocalista Adam Levine, subió a las tablas para cerrar esta edición por todo lo alto.

Con un repertorio cargado de himnos globales que han marcado las últimas dos décadas, la banda californiana no dio tregua a los miles de asistentes. Así, uno de los primeros en sonar fue This love, que puso a todos el público a cantar al unísono desde casi el comienzo del show.

«Good evening Las Palmas, how are you doing?», preguntó Levine a la audiencia. «Are you going to sing with me?» («Buenas tardes, Las Palmas, ¿cómo están? ¿Van a cantar conmigo?), a lo que la gente presente respondió con un sonoro y animado «Yeeeeessss!».

Drah Díaz, de Postcode: «Estás arriba y las vistas son espectaculares»

Los primeros acordes de éxitos como Stereo Heart o Animals convirtieron el estadio en un coro gigante, para poner el broche final a una cita que ha vuelto a demostrar la capacidad de Gran Canaria para albergar a algunas de las estrellas más grandes del pop mundial, como hizo también el año pasado con artistas como Will Smith.

También sonaron éxitos como Memories, Maps, Moves like Jagger o la emotiva She will be loved, colofón de cuatro días frenéticos de música en directo, baile, tirolina, gastronomía y ratos en familia, pareja o con amigos.

El Granca Live Fest 2026 bajó el telón de su quinta edición tras cuatro días de música que confirmaron la ambición con la que el festival celebró su primer lustro, ampliando por primera vez su formato habitual. El jueves 2 de julio abrió la programación con el pop-rock de Dani Fernández y el momento más esperado de la noche, la actuación de Ms. Lauryn Hill, antes de que Viva Suecia pusiera el cierre rockero a la jornada inaugural. El viernes 3 de julio giró en torno a los ritmos latinos y urbanos, con Juan Luis Guerra y Lola Índigo como cabezas de cartel, acompañados de Danny Ocean y Carlos Rivera, en una noche que llenó el recinto de Siete Palmas de baile y calor caribeño.

El sábado 4 de julio fue, sin duda, la jornada de mayor densidad de público, con sold out y el pop latino de Agua del Chorro y Grupo Frontera abriendo paso a tres pesos pesados de la música en español: Dani Martín, Alejandro Sanz y Aitana se sucedieron sobre el escenario en apenas cuatro horas, ofreciendo un contraste generacional que resumió bien la vocación del festival de convocar a públicos de todas las edades bajo un mismo cartel. La noche se erigió como el gran eje del festival, el día en el que el Estadio de Gran Canaria alcanzó su punto más alto de asistencia y expectación.

Esta edición del Granca Live Fest se despide tras haber congregado a decenas de miles de personas al ritmo de sonidos tan variados como el pop, el indie y el rock. Con el eco de Maroon 5 todavía resonando en Siete Palmas, la organización ya mira hacia la sexta edición en 2027, para la cual ya están disponibles las entradas de los días 1, 2 y 3 de julio del próximo año.