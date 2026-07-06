M-Clan, Barry B, Juseph y Efecto Pasillo Sinfónico con Barrios Orquestados encabezan el 20º Festival Sonora

El Festival Sonora, la gran cita musical en directo que pone la guinda al concurso de bandas locales de referencia en Canarias, celebra su vigésimo aniversario el próximo otoño en la Plaza de Santa Ana trufado de novedades: su extensión a tres jornadas de conciertos los días 16, 17 y 18 de octubre con "el mejor cartel de su historia", encabezado por la gira del 30º aniversario de M-Clan; el estreno de una nueva ventana profesional denominada Laboratorio Sonora; su diálogo con la feria Womex Las Palmas de Gran Canaria y el récord de más de un 70% de artistas canarios en el cartel, que incluye a los ganadores ex aequo de Sonora, Good Franco y Los Blody, y el estreno absoluto del espectáculo Efecto Pasillo Sinfónico, con la Orquesta Universitaria Maestro Valle a beneficio de Barrios Orquestados.

Así lo avanzaron este lunes en un acto informativo celebrado en el patio de las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canari, que contó con las intervenciones del productor ejecutivo de Sonora, Santi Gutiérrez; su director, Juan Salan; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; y el director general de Innovación Cultural del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; así como los artistas participantes Ivan Torres, de Efecto Pasillo, Fran de Armas, de Good Franco, y Daniel Coronado, de Los Blody.

La organización de Sonora quiso avanzar la programación con varios meses de antelación "para que la ciudadanía vaya organizando el calendario" y agende esta gran fiesta sonora que pone la guinda a un itinerario musical sin precedentes marcado por "una lluvia de premios y récord de pasaportes Sonora", como recordó Santi Gutiérrez, que ha promovido conciertos de las bandas finalistas de esta edición en las ocho islas del Archipiélago de la mano de festivales hermanos como Sonidos Líquidos, Phe Festival, HeroFest o el Festivalito de La Palma.

Así, el cartel artístico de esta edición redonda combina géneros y estilos del rock y el pop, que jalonan la tradición musical que ha marcado el camino de Sonora desde su germen, con sonidos de la música urbana que conforman las tendencias de la escena contemporánea, a lo que se suma el broche sinfónico con carácter solidario de la mano de la banda y formación grancanarias.

Un cartel ecléctico y diverso

Por días, esta programación ecléctica y diversa arranca el viernes 16 de octubre con una jornada inaugural encabezada por Barry B, el proyecto del burgalés Gabriel Barriuso, uno de los principales referentes actuales del pop rock alternativo y la música urbana en España; y el grancanario Juseph, consagrado en el mapa del reguetón, trap, rap y dembow. Junto a ellos desfilan nombres emergentes del firmamento urbano con raíz en Canarias como Daniela Garsal, Nacho LPZ y Juli & Mckenzy. Y corona este elenco el indie rock y synth pop espacial de Good Franco, uno de los flamantes ganadores del concurso Sonora 2026, que celebró su gran final el pasado abril en el Auditorio Alfredo Kraus.

La jornada del sábado 17 de octubre tiene como gran protagonista a la veterana banda de rock nacional M-Clan en el marco de la gira del 30º aniversario de la formación liderada por Carlos Tarque y autora de himnos como Carolina, Quédate a dormir o Llamando a la tierra. Su presencia en la capital grancanaria "cierra un ciclo desde la primera vez que estuvieron aquí hace 25 años en el antiguo pub La Calle", recordó el productor Juan Salán, quien capitaneó esta emblemática sala de rock en Sargento Llagas.

También se suben al escenario los extremeños Sanguijuelas del Guadiana, una de las bandas revelación de la música andaluza de sonoridades rurales; el trío británico The Molotovs, herederos de los sonidos de la new wave, el punk del 77 y la escena mod con el repertorio de su primer álbum Wasted On Youth; y la otra gran banda revelación que triunfó en el palmarés del concurso Sonora este año: Los Blody.

Y el domingo 18 de octubre, Sonora imprime otro cambio de registro para afrontar el "gran reto" del estreno del concierto Efecto Pasillo Sinfónico junto a la Orquesta Universitaria Maestro Valle, a beneficio de Barrios Orquestados. Se trata de una producción que traslada por primera vez al terreno sinfónico las canciones más emblemáticas de la formación grancanaria que integran Iván Torres, Javi Moreno, Arturo Sosa y Nau Barreto, cuyo vínculo con Sonora es de los más estrechos de la historia del concurso, ya que Efecto Pasillo ha formado parte del proyecto "como participante, como jurado e, incluso, como presentadores", tal como reveló Torres, y al que este año se incorporan en un nuevo y prometedor formato de la mano del proyecto que dirige José Brito.

Confeccionada bajo los principios de pluralidad, calidad y exigencia para las mejores paladares, esta programación del Festival Sonora promete una edición memorable en la Plaza de Santa Ana, donde todos los conciertos son de entrada libre y gratuita hasta completar aforo, salvo la de clausura, el domingo 18, que es con entrada solidaria y cuya recaudación se destinará a Barrios Orquestados.