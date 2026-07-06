'Materia viva', de José Gamero, gana la 16º edición de la muestra-concurso Visionaria

Convertida ya en una de las citas de referencia del cine en formato corto en Canarias, la 16ª edición de la muestra–concurso de cine Visionaria, conceptos de isla, organizada por la Asociación de cine Vértigo, celebró ayer su gala de entrega de premios, que distinguió con su primer premio el cortometraje Materia viva, dirigido por José Gamero, mientras que el segundo premio recayó en la obra Gallo que no canta, de María Valenzuela.

El Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, volvió a ser el espacio de exhibición y presentación de los 39 trabajos finalistas, en colaboración con la Filmoteca Canaria y la Casa de Colón, cuyo lema y eje temático elegido este año fue Lugar de encuentro.

En esta edición, el jurado ha estado compuesto por Esther Gloria Díaz Reportera, presentadora y actriz; Guillermo Paetow de Armas, colaborador de IndieWire, Amazon e IMDb; y Carmen Gloria Rodríguez Santana, directora de la Casa de Colón.

Las obras ganadoras

El jurado distinguió con el primer premio a la pieza Materia viva, dirigido por José Gamero, "por su extraordinaria capacidad para convertir la naturaleza en un personaje vivo, a través de una puesta en escena de gran belleza visual y sonora. Su cuidada fotografía y su atmósfera evocadora nos invitan a un viaje íntimo en el que lo humano se funde con el entorno. Una obra que nos recuerda, con delicadeza y sensibilidad, la importancia de reconciliarnos con la naturaleza de la que formamos parte".

El segundo premio recayó en la obra Gallo que no canta, de María Valenzuela "por transformar un gesto cotidiano en una profunda reflexión sobre la soledad, la comunicación y la necesidad de encontrarnos con los demás. Con una propuesta de gran sencillez y sensibilidad, convierte un simple cuadrado de cristal en un espacio de encuentro en el que todos nos reconocemos. Una obra íntima y contemporánea que invita a mirar más allá de las pantallas para volver a conectar con lo verdaderamente humano".

Además, Cuadro, dirigido por Ángel Hernández Suárez, recibió el Premio Especial del Jurado "por la sensibilidad con la que entrelaza memoria, realidad y emoción en un relato de gran belleza visual. La sobresaliente interpretación y caracterización de sus dos protagonistas sostienen una historia que emociona desde la contención y la autenticidad. Una obra delicada que convierte una situación cotidiana en un encuentro que trasciende el espacio y la realidad, para ofrecernos una experiencia profundamente humana y universal".

Por último, el Premio del Público, que votaron los asistentes en el transcurso de la gala, fue para Mis dos amores, de Lucía Rubio y Sara Florido.

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Las 39 obras finalistas de Visionaria 2026 se pueden ver en el canal de YouTube de la Asociación de cine Vértigo organizadora de este evento.