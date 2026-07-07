'Guardianes de la memoria': una ventana al legado de la cuna de la fotografía africana en Casa África

La vocación de restituir el relato visual de la histórica ciudad senegalesa de Saint-Louis, considerada la cuna de la fotografía africana, a través de la lente de sus propios fotógrafos locales, ilustres y amateurs, a lo largo del tiempo constituye el hilo narrativo de Guardianes de la memoria. Este proyecto expositivo, comisariado por Marta Moreiras, fotógrafa documental y periodista residente en Dakar, abrió sus puertas ayer en Casa África como si abriese las páginas de un álbum centenario que reconstruye el legado, pulso y patrimonio de esta vibrante ciudad asentada sobre la isla de Ndar, en la desembocadura del río Senegal al noroeste del país, bajo sus distintos prismas culturales, sociales, políticos, económicos, cotidianos y festivos fuera de los marcos y sesgos coloniales.

Este ejercicio casi metafotográfico traza un recorrido cronológico que comienza en 1940 y culmina en el presente mediante una relación de 111 fotografías de 11 autores, donde conviven estilos, colores, escenas, temáticas y episodios diversos, pero que en su conjunto recomponen el puzzle de la historia de Saint Louis, con sus distintas capas de realidades, identidades y transformación social a partir de piezas testimoniales gráficas, en su mayoría, inéditas, que cristalizan la mirada de sus habitantes locales. En su distribución por etapas, cada fotógrafo representa una década distinta y, entre ellos, se encuentran Idrissa Sall (Saint-Louis, 1950) y Frank Ciss (Sébikotane, 1952), quienes volaron ayer a Gran Canaria en su primer viaje fuera de Senegal para arropar la puesta de largo de la exposición.

Moreiras recuerda que Saint-Louis se erige en la cuna de la fotografía en África Occidental "porque fue la primera ciudad en territorio africano subsahariano a la que llegaron las camaras fotográfricas y donde se tomó la primera fotografía del continente". Fundada en 1659, Saint-Louis fue la primera ciudad europea establecida en África Occidental y ejerció como la primera capital de la colonia francesa y de la federación del África Occidental Francesa, de modo que, en palabras de la comisaria, "lo que tiene de especial esta exposición es que muestra la mirada de los propios senegales sobre ellos mismos, ya que, en la mayoría de los archivos oficiales que existen sobre el país, las fotografías están tomadas por franceses, portugueses u holandeses". "En ese sentido, Guardianes de la memoria rescata los archivos de los fotógrafos de Saint-Louis que narran su propia historia, ya que muchos pueblos han estado siempre retratados bajo la mirada de los colonos, lo que no hace que esas fotografías no sean ciertas, pero no da una mirada completa del puzzle que es ese pueblo, así que lo que esta exposición aporta es su mirada: cómo ellos se ven, se fotografian, se celebran y se quieren retratar".

Un largo proceso de construcción

El carácter pionero del proyecto conllevó un largo trabajo de investigación documentación y rescate para desempolvar nombres y archivos completamente dispersos y olvidados. "El proceso ha sido largo, difícil, pero muy apasionante y muy interesante, porque ha sido trabajar uno a uno con cada uno de los fotógrafos: visitar todos sus estudios, abrir todos sus cajones y husmear todos sus álbumes para intentar construir entre todos una narrativa que tenga sentido, sobre todo, para ellos", explica Moreiras, quien utilizó como criterio fundamental "escoger un aspecto muy representativo de cada autor que nos ayudase a reconstruir la historia de Saint Louis a lo largo de un siglo".

Como curiosidad, en la miscelánea que compone la selección final, el retrato destaca como "el género más practicado, más abundante y más definitorio de esas miradas africanas".

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Guardianes de la memoria puede visitarse hasta el próximo 16 de octubre en las distintas salas expositivas de Casa África, como un homenaje al legado visual de una ciudad que reivindica su lugar propio en la historia de la fotografía africana y mundial.