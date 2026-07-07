Del videojuego y la video-performance a la creación sonora, la memoria y la identidad centran la programación del CCA Centro de Cultura Audiovisual de Schamann

Un total de seis proyectos configurarán a partir del presente mes de julio y durante el año 2027 buena parte de la programación de CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual, el espacio dependiente de la Consejería de Cultura que el Cabildo grancanario mantiene abierto en el barrio de Schaman.

Las seis propuestas que suman un total de 95.000 euros y ocuparán los espacios del citado centro resultan muy heterogéneas y transversales, abordando en sus contenidos desde los videojuegos a la video-performance o la experimentación en torno a la práctica curatorial contemporánea, pasando por la fotografía y sus narrativas visuales, la creación sonora, la memoria o la identidad. Los proyectos son: ‘El Belingo, Club de videojuegos’, promovido por Juan Lorenzo Domínguez y Pablo Diepa; ‘High City’, de Raquel Ponce; ‘Recetas sonoras: memorias orales y gustativas de Gran Canaria’, producido por Liliana González y Sara Micocci; ‘Otra escuela de curaduría de Canarias’, de Jorge Esda, ‘La palabra encendida’, coordinado por Sheila Melhem, y ‘Chechecole, Encuentro de Cine para la Infancia’, promovida por la Asociación Cultural Nudo.

Seleccionados entre 21 propuestas

Estas seis iniciativas fueron seleccionadas de entre las 21 que se presentaron a la octava convocatoria abierta de proyectos culturales que la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario fomenta desde el año 2017 con la intención de incentivar, a través de la libre concurrencia, iniciativas innovadoras que permitan diversificar, promover y canalizar la participación de particulares o empresas en el diseño, confección y ejecución de una parte de la propuesta cultural del mencionado centro ubicado en el barrio de Ciudad Alta.

El comité de selección de este año estuvo compuesto por José María Valido, Ángeles Jurado, Cayetana Hernández Cuyás, Fabio García Saleh y Eva Patricia Rechi.

‘El Belingo, Club de videojuegos’

La iniciativa ‘El Belingo, Club de videojuegos’, promovido por Juan Lorenzo Domínguez y Pablo Diepa, nace de la necesidad de crear un espacio de encuentro y reflexión colectiva en torno a los videojuegos y los mundos ludoficcionales, promoviendo la reflexión crítica sobre este ámbito desde todas sus dimensiones, lúdicas, artísticas o de mediación. Desde ‘A Short Hike’ y la representación del mundo rural a de las formas de socialización y cooperación de ‘Arc Riders’, pasando por el simbolismo consumista de las mecánicas de recolección y acumulación de ‘Animal Crossing’ o la posición de la jugadora dentro de mundos como ‘Rain World’, el proyecto persigue contextualizar y utilizar las obras videolúdicas como camino para explorar distintos ámbitos y temáticas.

‘High City’

Raquel Ponce en ‘High City’ propone activar y revitalizar la comunidad vecinal del barrio de Schaman, poniendo en valor tanto los espacios domésticos como los antiguos locales comerciales y escaparates de lo que fue una de las arterias comerciales más importantes del barrio, especialmente en el entorno de la plaza Don Benito. Para ello, la bailarina, actriz, directora escénica y performer emplea la video-performance como herramienta para atravesar la intimidad doméstica y el espacio público, generando una fricción poética entre vida cotidiana y práctica artística.

‘Recetas Sonoras’

Liliana González y Sara Micocci desean con su proyecto ‘Recetas Sonoras’ generar una cartografía sonora de la isla creada por los propios vecinos y vecinas, que serán los narradores y también los protagonistas de este mapeo que pretende preservar, activar y difundir el patrimonio gastronómico oral de Gran Canaria mediante la investigación y la recopilación de recetas tradicionales junto a sus relatos, memorias y significados sociales. Ambas dinamizarán un proceso creativo de storytelling múltiple con diez grupos que forman parte del entramado social de los barrios de la isla.

‘Escuela de Curaduría de Canarias’

‘Escuela de Curaduría de Canarias’, promovido por Jorge Esda, se articula como un programa intensivo que propone un espacio de investigación, formación y experimentación en torno a la práctica curatorial contemporánea, orientado al apoyo de profesionales de la curaduría y perfiles vinculados a marcos teóricos y prácticas de investigación artística, así como a artistas y agentes culturales emergentes con interés en el comisariado. Dentro de la escuela se proponen seminarios intensivos y sesiones de debate, talleres de trabajo, así como visitas a galerías, espacios de arte, exposiciones locales y estudios de artistas. También se realizarán encuentros con profesionales del arte y la cultura de Gran Canaria, con un énfasis en la producción sonora y audiovisual de la isla.

‘La palabra encendida’

La iniciativa titulada ‘La palabra encendida’ que coordinará la fotógrafa y docente Sheila Melhem se concibe como un programa de mediación audiovisual para el alumnado de Bachillerato de centros públicos de Gran Canaria interesados en los medios audiovisuales, que se formarán como agentes activos de creación, reflexión y dinamización cultural a través de sus lenguajes. El programa, que contribuye a estrechar los vínculos entre el CCA Gran Canaria y la comunidad educativa, favorece la participación activa de jóvenes en la programación cultural del centro y fomenta la creación de públicos jóvenes estables.

‘Chechecole. Encuentro de Cine para la Infancia’

Finalmente, ‘Chechecole. Encuentro de Cine para la Infancia’ que promueve la Asociación Cultural Nuda para la difusión de la imagen y las nuevas narrativas audiovisuales, busca contribuir a la alfabetización audiovisual de la infancia y las familias, promoviendo un consumo cinematográfico consciente, crítico y diverso, que se sitúe como alternativa a la lógica de la hiperproducción y el hiperconsumo de estímulos audiovisuales dominante en la actualidad. Los integrantes de la asociación Nudo cuentan con más de quince años de trayectoria en el sector audiovisual, participando en producciones de ámbito nacional y en proyectos formativos y educativos relacionados con el lenguaje de la imagen y los medios audiovisuales.

Una fórmula de apoyo al audiovisual

Hay que recordar que esta convocatoria de proyectos culturales constituye uno de los instrumentos que ha venido implementando en los últimos años la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario a través de CCA Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual y en algunas ocasiones puntuales con la colaboración de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), que se ha materializado en una política estratégica de apoyo, desarrollo, formación, dinamización y consolidación del sector audiovisual, desde una perspectiva indisociable del binomio conformado por la cultura y la industria. La cuarentena de proyectos realizados no solo ha ejercido una importante influencia en la programación del citado centro, sino que han puesto en valor la participación y la iniciativa pública como eje de la programación del mismo.

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Este procedimiento ha permitido hasta la fecha producir más de una cuarentena de proyectos muy heterogéneos de diversa naturaleza, liderados por una nómina muy variada de creadores y creadoras canarios.