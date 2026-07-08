El CAAM reabre con las exposiciones de Juan José Gil y Sandra Ramos luciendo los nuevos lucernarios de su cubierta
El Centro Atlántico de Arte Moderno abre de nuevo su sede principal este miércoles a las 20.00 horas, tras finalizar la obra iniciada en 2017
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El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) reabre su sede principal con dos exposiciones dedicadas al pintor grancanario Juan José Gil y la artista cubana Sandra Ramos tras finalizar la obra de los nuevos lucernarios de su cubierta, que culmina un largo proceso de puesta a punto de sus instalaciones que comenzó en el año 2017.
El acto inaugural de la reapertura del CAAM tendrá lugar este miércoles 8 de julio, a las 20.00 horas.
Habrá ampliación.
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