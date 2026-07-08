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El CAAM reabre con las exposiciones de Juan José Gil y Sandra Ramos luciendo los nuevos lucernarios de su cubierta

El Centro Atlántico de Arte Moderno abre de nuevo su sede principal este miércoles a las 20.00 horas, tras finalizar la obra iniciada en 2017

El CAAM reabre y luce nuevos lucernarios en su cubierta

El CAAM reabre y luce nuevos lucernarios en su cubierta

Nora Navarro

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Nora Navarro

Nora Navarro

Las Palmas de Gran Canaria

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) reabre su sede principal con dos exposiciones dedicadas al pintor grancanario Juan José Gil y la artista cubana Sandra Ramos tras finalizar la obra de los nuevos lucernarios de su cubierta, que culmina un largo proceso de puesta a punto de sus instalaciones que comenzó en el año 2017.

El acto inaugural de la reapertura del CAAM tendrá lugar este miércoles 8 de julio, a las 20.00 horas.

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