El CAAM reabre con las exposiciones de Juan José Gil y Sandra Ramos luciendo los nuevos lucernarios de su cubierta

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) reabre su sede principal con dos exposiciones dedicadas al pintor grancanario Juan José Gil y la artista cubana Sandra Ramos tras finalizar la obra de los nuevos lucernarios de su cubierta, que culmina un largo proceso de puesta a punto de sus instalaciones que comenzó en el año 2017.

El acto inaugural de la reapertura del CAAM tendrá lugar este miércoles 8 de julio, a las 20.00 horas.

Habrá ampliación.