El Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, reabre hoy, a las 20.00 horas, su sede principal con la inauguración de dos grandes exposiciones retrospectivas, dedicadas a la obra del pintor grancanario Juan José Gil y de la artista cubana Sandra Ramos.

La reapertura se lleva a cabo tras los 10 meses en los que esta sede principal ha permanecido cerrada al público para la ejecución proyecto de adecuación de la cubierta del edificio que acoge el museo. En este periodo el CAAM no ha cesado su actividad y ha mantenido operativas sus otras dos sedes -San Antonio Abad y Balcones 9- y todo su programa de actividades, además de una reforzada programación online.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, encabezó el acto de presentación del proyecto y las nuevas exposiciones, junto a la consejera de Cultura, Guacimara Medina y el director del CAAM, Orlando Britto. En palabras de Antonio Morales “la reapertura de la sede principal del CAAM tras la rehabilitación de sus emblemáticos lucernarios nos devuelve la luz de uno de los faros museísticos más singulares y destacados del panorama español y latinoamericano”. El presidente subrayó que “desde el Gobierno de la isla seguimos trabajando con la convicción de que invertir en cultura es invertir en una sociedad claramente mejor y en vacunas mentales contra el virus de la indolencia”.

Con una inversión total de 1.044.192,98 euros, las obras se han centrado básicamente en la rehabilitación y mejora de los elementos que componen la cubierta del edificio, es decir, los grandes lucernarios centrales y laterales, en sustitución de los anteriores, y en la ejecución de los trabajos de rehabilitación de los cerramientos de carpintería de la planta alta del centro.

El CAAM reabre su sede principal con dos grandes exposiciones dedicadas al pintor canario Juan José Gil y la artista cubana Sandra Ramos / LP/DLP

Las grandes estructuras metálicas originales del edificio, diseñado por el arquitecto español Sáenz de Oiza, presentaban un mal estado de conservación teniendo en cuenta que han estado durante 37 años expuestas a los efectos del viento y la humedad, a pocos metros del mar. Ha sido por tanto un proyecto indispensable para el correcto mantenimiento de esta edificación, que, con el cambio de los cristales y de toda la carpintería metálica de los lucernarios, ha logrado corregir la falta de aislamiento térmico y problemas de corrosión.

Puesta a punto de las instalaciones 2016-2016

Con este gran proyecto finalizado, el CAAM culmina un largo proceso para la puesta a punto de sus instalaciones, que se ha llevado a cabo desde 2016, coincidiendo con la incorporación de Orlando Britto Jinorio a la Dirección Artística del CAAM. Han sido nueve años durante los cuales la institución cultural del Cabildo de Gran Canaria ha ejecutado un total de cinco proyectos de gran envergadura -con una inversión global de 3.766.211,14 euros- que han obligado al centro de arte a mantener cerrada su sede principal durante un total de 26 meses.

Por orden temporal, en 2017 finalizó la primera obra, imprescindible para la rehabilitación de la cubierta del espacio San Antonio Abad, donde además se instaló el ascensor necesario para permitir el acceso a las salas de su planta superior a las personas con movilidad reducida. Este proyecto supuso una inversión de 37.667,14 euros.

En 2019, llevó a cabo la instalación del nuevo sistema de climatización de su sede principal, para solventar el grave problema que afectaba a la correcta conservación de las obras en las salas de sus cuatro plantas. Esta obra, con un presupuesto de 1.034.002,31 euros, obligó al CAAM a cerrar temporalmente su sede principal durante ocho meses.

El CAAM reabre su sede principal con dos grandes exposiciones dedicadas al pintor canario Juan José Gil y la artista cubana Sandra Ramos / LP/DLP

Cuatro años más tarde, en 2023, el CAAM concluyó otro gran proyecto de reforma de todas las instalaciones de baja tensión y contraincendios, toda la infraestructura de telecomunicaciones y el alumbrado museístico, por un importe de 1.087.807,55 euros. La obra obligó al CAAM a cerrar provisionalmente su sede principal durante otros ocho meses.

En 2024, el CAAM afrontó el proyecto de rehabilitación de las fachadas de sus dos sedes, es decir, el espacio CAAM- San Antonio Abad y su sede principal, de la calle Los Balcones 9, 11 y 13, con una inversión de 412.794,66 euros.

La última gran obra de envergadura, culminada este mes, ha sido la referida adecuación de la cubierta del edificio que acoge su sede principal, con la instalación de los nuevos lucernarios, y la instalación de un nuevo montacarga, tras los 10 meses de cierre provisional.

Nuevas exposiciones

De esta forma, la sede principal del CAAM vuelve a estar operativa desde hoy con la inauguración de sus dos nuevas producciones artísticas, tituladas ‘Juan José Gil. Pintura Pintura’ y ‘Sandra Ramos. Soñando otra Ítaca’, que el público podrá visitar a lo largo de este verano, hasta el 18 de octubre, con entrada libre y gratuita.

Ambas exposiciones se enmarcan dentro de las revisiones que el CAAM lleva realizando desde su fundación sobre la obra de figuras fundamentales del arte contemporáneo en Canarias e Hispanoamérica, especialmente en la región del Caribe, con estrechos lazos culturales con el archipiélago canario.

Así, además de las grandes exposiciones dedicadas a César Manrique, Lola Massieu, Pepe Dámaso, Concha Jerez, Paco Sánchez o Martín Chirino, entre otras, el CAAM dedicó en 2024 una gran retrospectiva al artista cubano Carlos Garaicoa, otro de los referentes fundamentales del arte latinoamericano de las últimas décadas, y en 2020 exhibió otra gran exposición sobre el trabajo de otro de los grandes artistas cubanos del cambio de siglo, Dagoberto Rodríguez, cofundador y antiguo componente del histórico colectivo Los Carpinteros, disuelto en 2018.

Juan José Gil

‘Pintura Pintura’ es una gran retrospectiva con la que el CAAM rinde tributo al trabajo y la figura del artista grancanario Juan José Gil (Gran Canaria, 1947 – 2023), referente de la denominada Generación de los Setenta en las Islas Canarias, cuyo trabajo constituye una aportación fundamental a la renovación de las prácticas artísticas contemporáneas en el archipiélago. Su producción -atravesada por la reflexión sobre el paisaje, la insularidad, la memoria y la experiencia colectiva- mantiene una posición singular dentro del arte español contemporáneo.

La exposición, comisariada por Miguel Cereceda, con asistencia de Alicia Batista, reúne una amplia selección de 112 obras, en su mayoría pictóricas, procedentes de la familia del autor, prestadores, coleccionistas y entidades como la Fundación Mapfre Canarias, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias, Gabinete Literario de Las Palmas, Fundación Endesa y de la propia Colección CAAM, del Cabildo de Gran Canaria.

El proyecto expositivo propone un recorrido por la amplia y fascinante trayectoria profesional y vital de este gran artista, que falleció hace tres años dejando tras de sí un valioso legado y una huella significativa en varias generaciones de artistas de la comunidad canaria.

Sandra Ramos

‘Soñando otra Ítaca' es la primera exposición retrospectiva de amplia envergadura en España dedicada a la artista cubana residente en Miami, Sandra Ramos (La Habana, 1969), cuyo trabajo constituye uno de los referentes fundamentales del arte cubano y latinoamericano de las últimas décadas. Todas las obras que se exhiben han venido a Gran Canaria desde Miami.

Esta nueva producción artística del CAAM propone un recorrido a lo largo de las tres décadas de su trayectoria artística a través de una selección de unas 60 obras articuladas por su interés en el arte como manera de fabular otras Ítacas y proyectar nuevos lugares posibles para el ser humano frente a un mundo inestable y convulso.

La muestra -comisariada por Wendy Navarro- invita al público a transitar por diferentes espacios, tiempos, medios y formas en los que se ha ido configurando el universo artístico de Sandra Ramos y su imaginario creativo, que abarca desde sus primeros grabados reflejo de la crisis económica, social e ideológica de la Cuba de los años 90, hasta instalaciones y videoanimaciones recientes, en las que su mirada crítica y poética sobre la realidad se amplía, revelando las complejidades y contradicciones del entorno global actual.