Cristina Ramos canta “hasta el cielo” en San Fermín

Pamplona aún estaba despertando, pero la emoción ya llenaba la calle. Eran las 7.15 de la mañana del 7 de julio, minutos antes del primer encierro de San Fermín, cuando Cristina Ramos volvió a regalar uno de esos momentos que se quedan flotando en el aire. La artista canaria interpretó una jota sentida, de esas que no se cantan solo con la voz, y la dedicó a los dos agentes de la Policía Foral de Navarra fallecidos recientemente.

Antes de empezar, Ramos dejó una frase breve, pero cargada de intención: “Que llegue hasta el cielo”. Y desde ahí, la canción se convirtió en homenaje. En recuerdo. En una forma de acompañar desde la música a quienes lloran una pérdida. Arropada por sus amigos de la Cofradía de San Saturnino, la cantante volvió a demostrar que hay actuaciones que no necesitan grandes escenarios para hacerse enormes.

El momento llegó justo antes de que Pamplona viviera uno de sus rituales más intensos: el primer encierro de los Sanfermines. En esa frontera entre los nervios, la tradición y la emoción, Cristina Ramos eligió la jota para levantar un homenaje íntimo y público al mismo tiempo.

No fue una actuación más dentro de una fiesta multitudinaria. Fue una pausa. Un gesto de cariño en medio del bullicio. Una manera de mirar hacia arriba y recordar a dos agentes de la Policía Foral cuya pérdida sigue muy presente en Navarra.

La frase “que llegue hasta el cielo” marcó el tono de todo lo que vino después. La artista canaria no solo cantó: sostuvo un momento de memoria colectiva.

Canarias volvió a sonar en el corazón de Pamplona

Cristina Ramos mantiene ya una relación especial con San Fermín. En 2025 emocionó a miles de personas con otra jota antes del encierro y se convirtió en una de las voces más aplaudidas de aquella mañana.

Este año regresó y la conexión fue todavía más profunda. Porque no se trataba solo de volver a cantar en Pamplona, sino de hacerlo con una dedicatoria que tocaba directamente el corazón de la ciudad y de Navarra.

La presencia de la artista canaria en los Sanfermines se ha convertido en un puente inesperado entre islas y norte. Entre la potencia de una voz nacida en Canarias y una tradición navarra que ella ha sabido interpretar con respeto, emoción y verdad.

Una artista capaz de convertir una canción en abrazo

Hay voces que impresionan por técnica. La de Cristina Ramos, además, tiene algo que atraviesa. En Pamplona volvió a dejar claro que su fuerza no está solo en alcanzar notas difíciles, sino en entender el peso de cada momento.

Su jota sonó como un abrazo. Como una despedida compartida. Como una forma de decir que la música también sirve para acompañar cuando las palabras no alcanzan.

Después, la cantante compartió el momento en sus redes sociales, donde dejó constancia del cariño recibido y del sentido de su dedicatoria.

Un vínculo que crece con San Fermín

La actuación de este 7 de julio consolida el vínculo de Cristina Ramos con Pamplona. Lo que empezó como una participación emotiva se ha convertido ya en una conexión reconocible con el público navarro.

Un año después de su primera gran ovación en los prolegómenos del encierro, la artista volvió a dejar una imagen poderosa: una canaria cantando una jota en San Fermín, rodeada de tradición, respeto y emoción.

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Además, su representante ha adelantado que Ramos prepara varios conciertos en la península para los meses de septiembre y noviembre, una nueva etapa en una agenda que seguirá llevando su voz más allá de las islas.