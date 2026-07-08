Culture & Business Pride une la música urbana de Puerto Rico y Canarias con Chuwi, Villano Antillano y PTAZETA

Culture & Business Pride volverá a convertir Gran Canaria en un escenario internacional de cultura, pensamiento, diversidad y derechos humanos con una programación que este año tendrá uno de sus grandes focos en PR X Canarias, una propuesta que hermanará la música urbana de Puerto Rico con la escena canaria.

La cita se celebrará el sábado 1 de agosto en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, con entrada libre, gratuita y accesible. El programa reunirá a Chuwi, Villano Antillano y PTAZETA en una noche concebida como un puente cultural entre el Caribe y el Atlántico, donde la música urbana, la identidad queer y la reivindicación social compartirán protagonismo.

Puerto Rico y Canarias, unidas por la música urbana

PR X Canarias nace con la voluntad de conectar la energía cultural de Puerto Rico con el talento de las Islas Canarias. La propuesta sitúa la música urbana como lenguaje común entre dos territorios atravesados por la insularidad, la mezcla cultural y una fuerte identidad propia.

Uno de los principales reclamos de la noche será el debut en Canarias de Chuwi, banda puertorriqueña que ha ganado proyección internacional tras ser invitada por Bad Bunny para abrir conciertos de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. La formación también participa en el tema Weltita, incluido en el universo musical del artista boricua, y se ha consolidado por una propuesta que combina sensibilidad indie, sonidos contemporáneos y una mirada crítica sobre la juventud, el territorio y la identidad.

El cartel contará también con Villano Antillano, una de las voces más reconocibles del rap latino actual. La artista puertorriqueña alcanzó una enorme visibilidad internacional con su participación junto a Bizarrap en Bzrp Music Sessions, Vol. 51, y se ha convertido en un referente por su discurso contra el machismo, la homofobia y en favor de los derechos de las personas trans y no binarias.

PTAZETA, talento canario en el centro del cartel

La representación canaria llegará de la mano de PTAZETA, artista nacida en Arucas y una de las figuras más destacadas de la escena urbana nacional. Su presencia en PR X Canarias refuerza el carácter atlántico de una programación que busca poner en diálogo las nuevas músicas populares con los discursos de diversidad y libertad.

La noche se completará con la participación de This is Drag, que aportará el componente escénico y visual de una de las expresiones artísticas más vinculadas a la historia del movimiento LGTBIQA+. Además, la Plaza de Santa Ana acogerá La Casita Queer, una reinterpretación en clave de diversidad de la popular estructura asociada a la gira de Bad Bunny, pensada como punto de encuentro y celebración.

Spencer Tunick y una obra colectiva sin precedentes

La programación musical convivirá con otro de los grandes hitos de esta edición: la intervención artística de Spencer Tunick. El próximo 26 de julio, el fotógrafo neoyorquino realizará en Gran Canaria una nueva escultura humana colectiva bajo el título Gran Spectrum.

La acción convertirá enclaves emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas en el escenario de una obra formada por cuerpos desnudos que representarán la paleta cromática de las banderas LGTBIQA+. Según la organización, será la primera vez que esta propuesta se plasme de esta forma en el mundo.

Conocido internacionalmente por sus multitudinarias intervenciones de desnudo colectivo, Tunick plantea esta acción como un manifiesto visual contra las categorías tradicionales de clase, género o profesión. La piel se convertirá así en un lienzo de resistencia y diversidad.

Las personas interesadas en participar como voluntarias deben realizar un registro obligatorio a través de la plataforma oficial Granspectrum.com. Quienes formen parte de la intervención recibirán, además, una fotografía de edición limitada firmada por el artista.

Un festival de música, pensamiento y derechos humanos

Culture & Business Pride completará su programación con sus habituales Chill Conferences, encuentros públicos dedicados al pensamiento, la literatura, el activismo y la creación contemporánea. Con este modelo, el festival mantiene su apuesta por un formato que va más allá de la celebración y que busca generar conversación pública en torno a los derechos humanos, la diversidad y la cultura.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, bajo la marca «Gran Canaria, la isla de mi vida», Promotur Turismo de Islas Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Con PR X Canarias como gran cita musical en la Plaza de Santa Ana y la intervención de Spencer Tunick como uno de sus acontecimientos visuales más esperados, Culture & Business Pride reafirma su vocación de festival boutique internacional: un espacio donde el orgullo se celebra, se piensa y se transforma en arte.