El mensaje de Dani Martín tras cantar ante 50.000 personas en Gran Canaria: “Me hicisteis la noche más bonita”

Dani Martín ha lanzado un mensaje cargado de emoción tras su paso por el Granca Live Fest. El cantante aseguró que “Las Palmas de Gran Canaria es casa” y agradeció al público canario una noche que, según sus propias palabras, fue una de las más bonitas de sus 26 años de carrera sobre los escenarios.

El artista compartió sus sensaciones después de actuar ante unas 50.000 personas en el festival celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. En su mensaje, Dani Martín describió el concierto como una noche mágica, cercana y difícil de olvidar.

“Las Palmas de Gran Canaria es casa”

El cantante comenzó su publicación con una declaración directa de cariño hacia la ciudad y hacia Canarias. “Las Palmas de Gran Canaria es casa”, escribió Dani Martín, que también tuvo palabras para Alejandro Sanz, a quien definió igualmente como “casa”.

En el mensaje, el artista hizo referencia a Mi soledad y yo, una de las canciones más emblemáticas de Alejandro Sanz, y la vinculó emocionalmente con su hermana Miriam.

La publicación dejó ver el fuerte componente personal de una noche en la que música, recuerdos y público se mezclaron en un ambiente muy especial para el cantante.

Tercer día del Granca Live Fest / LP

Dani Martín comparó el concierto con una noche de verano entre amigos, como una fiesta en el jardín de una casa. Sin embargo, recordó que en realidad estaba actuando en el Granca Live Fest ante unas 50.000 personas.

El artista utilizó la palabra “TOPOR” para definir el momento vivido. Según explicó, se trata de una expresión usada por muchos técnicos que trabajan con él y con otras bandas para referirse al máximo grado positivo de algo.

Con esa palabra resumió la energía del concierto y la conexión con el público del sábado, al que definió como “el hogar más divertido”.

“Me hicisteis la noche más bonita”

Uno de los momentos más destacados del mensaje llegó cuando Dani Martín aseguró que el público canario le había regalado “la noche más bonita” de estos 26 años de encuentros.

El cantante habló de una magia compartida al 50% entre artista y público. Una conexión equilibrada que, según escribió, hizo posible una noche “para no olvidar”, en alusión a Los Rodríguez.

También confesó que no pudo dejar de sonreír durante la actuación. “Mi cara sonriendo sin parar”, escribió, antes de añadir que cada vez le cuesta menos hacerlo.

Agradecimiento al público, al festival y a los equipos técnicos

Dani Martín cerró su mensaje con un agradecimiento a Canarias, al Granca Live Fest y a los artistas que formaron parte del evento.

También quiso reconocer el trabajo de los técnicos de montaje y de producción, especialmente en una jornada marcada por el calor. El cantante destacó que los artistas facilitaron el trabajo para que los equipos no sufrieran y el público pudiera dedicarse solo a disfrutar.