El Granca Live Fest genera 33 millones de euros de retorno económico directo
El informe preliminar de la edición de 2026 confirma el impacto del festival en la economía de Gran Canaria
El Granca Live Fest continúa consolidándose como un importante motor económico para Gran Canaria. Según el informe preliminar de impacto económico correspondiente a la edición de 2026, el festival ha generado 33 millones de euros de impacto económico directo en la isla, reforzando además su posición como uno de los principales acontecimientos musicales del país.
El estudio pone de manifiesto la capacidad del Granca Live Fest para dinamizar la economía local, impulsando la actividad en sectores clave como el alojamiento, la restauración, el transporte, el comercio, el ocio y otros servicios vinculados al turismo y a la industria cultural.
La quinta edición del festival volvió a situar a Gran Canaria en el centro del panorama musical nacional e internacional, con un cartel encabezado por artistas de la talla de Maroon 5, Ms. Lauryn Hill, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Aitana, Dani Martín, Lola Índigo, Grupo Frontera, Danny Ocean, Carlos Rivera y Dani Fernández, entre otros. Más de 90.000 personas disfrutaron durante cuatro jornadas de un evento que se ha consolidado como una cita imprescindible del calendario musical y uno de los grandes festivales de España.
Una herramienta estratégica para la promoción de Gran Canaria
Más allá de la música, el Granca Live Fest se ha consolidado como una herramienta estratégica para la promoción de Gran Canaria, contribuyendo a fortalecer la imagen de la isla como destino de grandes eventos y generando un importante retorno para el tejido empresarial local.
Estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto de las instituciones públicas, patrocinadores, empresas colaboradoras, proveedores, equipos técnicos, artistas y trabajadores que hacen posible el festival, así como el respaldo de un público que continúa creciendo edición tras edición.
El informe definitivo de impacto económico será presentado en las próximas semanas, una vez concluya el análisis completo de todos los indicadores de la edición de 2026.
Granca Live Fest es posible gracias al apoyo de: Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Islas Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Mahou, Iqos, Binter, Fred Olsen, CocaCola, Cajasiete, Johnnie Walker, Archipiélago Renting, Arehucas, I Love the World y Los 40.
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