«Si Natalia y Pinito estuvieran vivas no podrían ir a ver su propia película»: sobre el no-estreno de 'Tal vez' en Gran Canaria

«Si Natalia y Pinito estuvieran vivas no podrían ir a ver su propia película». Mañana se estrena Tal vez, ópera prima de la cineasta Arima León, un largometraje que recupera la memoria de dos figuras esenciales de la cultura canaria: la trapecista Pinito del Oro y la poeta Natalia Sosa Ayala.

La película llega a salas de toda España y de Tenerife pero en Gran Canaria -la tierra que vio nacer a sus protagonistas y que sirvió de escenario para su rodaje- las carteleras solo emiten un ruidoso silencio. Si las dos mujeres estuvieran hoy recogidas entre las formas y las cumbres de la Isla, paseando por sus calles, respirando el viento cargadito de sal, se encontrarían con esta paradoja que la propia León pone sobre la mesa.

La producción, de la empresa canaria Inefable Productions, es un hito que recupera la memoria de dos figuras fundamentales del Archipiélago. Por un lado, Pinito del Oro, el «ángel del trapecio» que surcó los cielos sin redes de seguridad hasta triunfar en el circo Ringling de Estados Unidos y convertirse en una de las artistas más internacionales de las Islas, interpretada por una Adriana Ugarte; por otro, la poeta Natalia Sosa Ayala, a quien resucita en pantalla la actriz canaria Tania Santana.

Sacar adelante la película fue, en palabras de la propia León, una carrera «de manera kamikaze» en un sector donde, denuncia, «muchas [películas] no superan el millón de euros, mucho menos si están dirigidas por una mujer». Por eso, el golpe de no poder proyectarla en Gran Canaria le resulta especialmente doloroso.

Un hecho «desconcertante»

La directora no oculta su frustración ante lo que califica como un hecho «desconcertante»: para ella, resulta incomprensible que una historia gestada y rodada en la Isla no encuentre hueco en los cinco cines que operan actualmente en el territorio.

«Da mucha rabia pensar que el futuro y la exhibición del cine en Canarias depende generalmente de decisiones de una empresa que tiene su sede en Madrid o en la península», denuncia, subrayando una brecha industrial que, asegura, «violenta» la salida de las películas y no afecta solo a Tal vez: «Muchos compañeros y compañeras tienen muchos problemas para poder exhibir sus películas», añade, poniendo de ejemplo el caso de David Pantaleón con Rendir los machos.

La distribuidora del filme, Deep Com Roots, comparte este malestar, aunque aclara que su margen de maniobra es limitado frente a la soberanía de las salas: «Es una pena. Desde Deep Com Roots hemos hecho todo lo posible para estar en las Islas, pero la programación de cada cine depende de lo que ellos mismos decidan proyectar», respondieron en Instagram ante la pregunta de una usuaria, Saskia Rodríguez, que se plantea cómo es posible que «una historia sobre dos canarionas y rodada en Gran Canaria» no fuera a proyectarse «ni en un solo cine de la Isla».

Movilización ciudadana

Ante esta situación, la distribuidora ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana: «Lo que nos ayuda es que escribáis a los diferentes cines de la Isla en redes sociales o en sus formularios web para que hagamos fuerza entre todos y esta historia pueda tener el lugar que merece».

León va más allá y sitúa el problema en un plano estructural: «Somos la tercera comunidad autónoma donde más se está produciendo, pero luego los canarios no podemos proyectar nuestras películas, que de hecho son pocas para lo que se está produciendo, en nuestra propia tierra. Creo que ahí hay un problema muy grave, una brecha que violenta mucho las salidas de las películas», reflexiona, además de reclamar una respuesta institucional.

«Yo no hago películas para hacerme rica, yo no hago películas por un regocijo personal. Yo hago películas para que la gente las disfrute, las comparta, las reflexione. Y si las películas no llegan a las personas, ¿para qué tantos años de esfuerzo? ¿Para qué tanta violencia emocional?», se pregunta la cineasta.

La respuesta del público y el sentimiento de indignación también se ha podido sentir en las redes. En Instagram, los comentarios reflejan una mezcla de incredulidad y apoyo al equipo. «Esperamos que se solucione pronto y se proyecte en Gran Canaria como mereces, Arima. Muchas ganas de verla», apunta el equipo de Musicafé Podcast.

Por su parte, la artista Ana Falcón escribe: «Esta película no puede no estar en Gran Canaria». Y usuarios como Marta Bautista se lamentan: «Había quedado con gente para ir el finde a verla dando por hechísimo que se proyectaría en Gran Canaria… Historia de aquí, rodada aquí, directora de aquí…», manifiesta, mencionando directamente a Yelmo Cines, Ocine y Cine Artesiete en busca de respuestas.

Tal vez se sumerge en el encuentro epistolar de 1968 entre ambas, una correspondencia publicada en 1996 en el libro Desde mi desván y otros artículos. Neurosis. Cartas -presentado en el Club Prensa Canaria de LA PROVINCIA- que en su día desveló un «vínculo profundo» entre las dos mujeres y que León traslada al presente con un pulso onírico donde la realidad y la ficción se dan la mano.

El rodaje se repartió entre Teror, Ciudad Jardín -donde se recreó una casona diseñada por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre-, Triana, Vegueta, la playa de Las Canteras y Agaete. Al reparto se suman Antonia San Juan como Peregrina, madre de Natalia, Luifer Rodríguez como el poeta Juan Sosa, padre de la escritora, Salva Reina, Maykol Hernández o Paula Ojeda.

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A un día de su estreno, la película que pretendía ser un puente entre la trapecista y la poeta se ha convertido, involuntariamente, en un símbolo de la lucha del cine canario por existir en su propio territorio.