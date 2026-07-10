Mortadelo y Filemón se quedan en el banquillo en el primer Mundial sin Ibáñez

Francisco Ibáñez odiaba el fútbol con todas sus fuerzas, casi tanto como Mortadelo y Filemón odian al Doctor Bacterio, así que hizo lo que haría cualquiera: clavar los codos en la mesa de dibujo y dedicarle al tema nada menos que una docena de álbumes. Uno por cada Mundial desde 1978, la historieta independiente 'El balón catastrófico' y un número especial publicado en 2012 coincidiendo con la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Si no salen los números es porque la escapada de Mortadelo y Filemón a México en 1986 llegó en plena crisis con Bruguera y salió a la venta bajo la firma apócrifa de Bruguera Equip y lo que tendría que haber sido el cómic dedicado a Italia 1990 se liquidó con ocho páginas firmadas con guion de Ibáñez y dibujo de Juan Manuel Muñoz.

"El fútbol está bastante de baja... Además, este es un país culto y sus gentes prefieren las bibliotecas a los estadios", proclamaba el lince de Filemón, igual de sagaz como pitoniso que como detective, desde las viñetas de 'Argentina 78', debut de los espías más calamitosos de la T.I.A. en una Copa del Mundo. "Con todo esto de la actualidad empezamos con Olimpiadas y Mundiales, ¡cómo odiaba los Mundiales! No me gusta el fútbol y en un álbum de un Mundial sólo puede haber fútbol y es muy aburrido, y luego están los tacos, tengo que dibujar todos esos tacos en los zapatos...", reconocería el propio Ibáñez en 2015, en pleno 'boom' del superventas 'Elecciones'.

Mortadelo y Filemón, enviados especiales al Mundial de Rusia 2018 / FRANCISCO IBÁÑEZ

El dibujante barcelonés, que falleció en verano de 2023 dejando algunas viñetas a lápiz del álbum olímpico 'París 2024' como legado póstumo, envió a sus personajes más célebres a diez Mundiales —en España 82 hicieron doblete—, pero no llegó a tiempo de repetir visita a Estados Unidos, sede junto a Canadá y México del Mundial 2026 y primera Copa del Mundo en casi cincuenta años que deja a Mortadelo y Filemón en el banquillo. Tampoco está demasiado claro que, con semejante historial de inoperancias y torpezas, les hubieran dejado cruzar la frontera, por lo que casi mejor así.

No me gusta el fútbol y en un álbum de un Mundial sólo puede haber fútbol y es muy aburrido, y luego están los tacos, tengo que dibujar todos esos tacos en los zapatos..." Ibáñez

El precedente, de hecho, no es demasiado halagüeño: en 1994, en su primera historieta mundialista íntegra desde 'España 82 bis', Sadam Hussein planea destruir los estadios yanquis con un misil nuclear Poralis y, durante un partido contra Manchuria, Mortadelo acaba pateando al presidente Clinton en el estómago por culpa de un invento del Doctor Bacterio. En Michigan, la caballería persigue a los dos 'agentes especiales' después de un inoportuno apretón estomacal que Filemón resuelve sobre el terreno de juego con la mala pata de que por ahí anda de nuevo Clinton, justo a tiro de salpicadura.

El chichón de Trump

Dos décadas después y con otros siete álbumes alumbrando "algunos de los momentos más divertidos futbolísticamente hablando, y más penosos si nos referimos al comportamiento de los agentes de la T.I.A.", solo queda fantasear con lo que hubiera ocurrido durante un encuentro a tres bandas con Donald Trump en 2026. Nada bueno, seguro. También ahí, de hecho, hay jurisprudencia de la risa: en 2017, en 'Drones matones', Ibáñez ya perpetró una colisión múltiple entre el presidente de Estados Unidos y el dúo estropicio que acabó con el tupé del mandatario de Estados Juntitos convertido en accidentada pista de aterrizaje. Chichón al canto, mamporro al Súper y la amenaza de construir un muro, otro más, para aislarse del "país de boñiguing" de los Técnicos de Investigación Aeroterráquea. Lo normal, vamos. Otra victoria para el cameo satírico y un día cualquiera en una cumbre de la OTAN.

'Mundiales del Humor' recopila cinco historietas mundialistas firmadas por Ibáñez entre 1998 y 2014 / FRANCISCO IBÁÑEZ

En sus incursiones balompédicas, Mortadelo y Filemón han sembrado el caos intentando evitar que el presidente de Mongolia Exterior arruinase el Mundial; se han infiltrado como sanitarios de la selección española en Alemania 2006 para investigar a unos supuestos extraterrestres; han envitado, probablemente a su pesar, una guerra mundial entre Estados Juntitos y Borusia; se han medido con hipnotistas, secuestradores y sobornadores; y han combatido a unos temibles mosquitos insurgentes que dejaban groguis a los futbolistas en el Qatar del Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Esta fue, de hecho, su despedida de las grandes citas mundialistas, vacío que viene a cubrir, en parte, la antología 'Mundiales del Humor', tomo que recoge las desventuras de Mortadelo y Filemón en Francia 98, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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Fiesta grande para las chapuzas a domicilio y barra libre de gags absurdos, dentaduras voladoras y sabotajes intempestivos. De balones teledirigidos, botas imantadas y pociones que mejoran la puntería o, tanto monta, encojen a los rivales para dejarlos fuera de juego. Un selecto surtido de despropósitos que, como las Olimpiadas, Ibáñez manejó siempre con una equilibrada mezcla de amor y odio. O de odio a secas. "Es tremendo tener que repetir cada cuatro años un tema. Claro que peor es el fútbol, que no me gusta y no lo he practicado ni de niño", llegó a proclamar. Quién lo diría, viéndole arrastrar a Mortadelo y Filemón por campos de medio mundo con consecuencias tan catastróficas como carcajeantes.