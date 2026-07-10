Sting recorre medio siglo de sus grandes himnos con The Police y en solitario en el Gran Canaria Arena

Pocas ocasiones se presentan en Gran Canaria para corear la historia viva de la música hilando casi medio siglo de himnos. Salvo que te apodes Sting y el aguijón de tu nombre siga despertando la memoria sonora de muchísimas generaciones, desde la ola del new wave que surfeó The Police para fundar su leyenda en 1977 a una meteórica carrera en solitario que la agranda a lo largo de más de cuatro décadas que rubrican su nombre "upon our hearts", como reza su tema más reciente.

El célebre músico británico embarcó anoche al público del Gran Canaria Arena, en Siete Palmas, en un viaje de nostalgia, elegancia y complicidad en que el «englishman» regresó a su esencia primera en formato de trío, como cuando encabezaba la mítica banda The Police, flanqueado por el virtuoso guitarrista Dominic Miller y el batería Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), que permitieron al cantante y bajista lucir su inconfundible voz en plena forma alcanzando los agudos de canciones de cabecera como Fields of gold, If I ever lose my faith in you o Roxanne.

Bajo el epígrafe de Sting 3.0 Tour, el repertorio de esta gira mundial que dio comienzo a su periplo en España anoche en el recinto de Siete Palmas, y que continúa hoy en el Anexo Palmetum en Santa Cruz de Tenerife, recorre todos los grandes clásicos, sin excepción, de la trayectoria del de Wallsend y su público más fiel respondió a la llamada como si evocaran ese hit que repite en su estribillo: «every game you play / every night you stay / I’ll be watching you».

Tercera visita

A pocos escapa que la asiduidad de las visitas de Sting a la isla constituye una rareza para un artista de su influencia y renombre internacional, ya que se trata de la tercera actuación de Sting en Las Palmas de Gran Canaria en un intervalo de solo 15 años: en 2011, el músico actuó por primera vez en el Estadio de Gran Canaria dentro de su gira Simphonicity, donde interpretó en formato sinfónico, con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) bajo la dirección de Pedro Halffter, los principales temas de su álbum Symphonicities (Deutsche Grammophon), ante más de 12.000 personas; y años después, en 2023 regresó a la capital grancanaria en el marco de la tercera parada de su gira My Songs en la Plaza de la Música, con un repertorio basado en sus grandes hits y arropado por un septeto, esta vez ante 8.000 personas.

Nora Navarro

En este tercer round ante 7.000 personas, según sifras de la organización, Sting desplegó la versión más exacta de sí mismo y a la medida del firmamento en el que brilla una estrella mundial que nunca temió al riesgo, experimentación y expansión musical, y que, a sus 74 años, sigue destilando la energía, personalidad y carisma de aquel joven debutante de The Police que se empeñó en nadar a contracorriente del punk en la escena londinense de los 70.

Un viaje en el tiempo

El viaje musical en el tiempo y en la voz de Sting despegó anoche hacia las 21.00 horas, después de la actuación de la formación local Girlband! como teloneros. El músico británico arrancó por todo lo alto lanzando a la marea uno de los temas predilectos de sus seguidores, Message in a bottle, del segundo álbum de la banda londinense, Reggatta de Blanc (1979), una apuesta segura y declaración de intenciones en que Sting dio espacio para que el público se adueñase de los estribillos. Le siguió una ristra de temas igualmente conocidos, de distintas etapas de su carrera, sin solución de continuidad, con If I ever lose my faith in you, Englishman in New York y Every little thing she does is magic, lo que ya anunciaba los derroteros del Sting 3.0 Tour: mitad de canciones de la discografía de The Police, mitad de los temas más representativos del grueso de sus álbumes en solitario.

Concierto de Sting 3.0 en el Gran Canaria Arena / Andrés Cruz

Como es habitual, la travesía de casi 120 minutos de concierto en directo intercaló tramos más silenciosos en torno a canciones menos conocidas o más sobrias de su set list, como Never coming home o Mad about you, de su quinto y tercer álbum en solitario, respectivamente, con momentos álgidos de entrega absoluta por parte del público, sobre todo, vinculados a los temas míticos de The Police, como Wrapped around your finger, Can't stand losing you o So lonely, esta ya hacia el final del concierto.

Nora Navarro

La guinda final recayó en el emblemático tema Every breathe you take, la "power ballad" más aclamada de The Police, que le valió a Sting el Premio Grammy a la Mejor Canción del Año en 1984 (cabe recordar que hoy suma un total de 17 galardones y más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo), y que el público cantó a pleno pulmón en el filo de la noche.

Bises

Por supuesto, no faltaron los bises y, desde los primeros acordes, el recinto al completo reconoció el grito de Roxanne, la histórica fusión de reggae, rock y new wave que canta al amor de una prostituta y que encumbró a la formación londinense, y a su líder. Y para cerrar una noche para el recuerdo, Sting optó por Fragile, una de sus canciones más conocidas en solitario, que recientemente formó parte de la serie Adolescencia de Netflix. "On and on the rain will say / How fragile we are, how fragile we are". Un canto melódico a la fragilidad de lo que somos, aunque anoche, durante dos horas antes de la medianoche, la existencia se asemejase más a la inmortalidad.