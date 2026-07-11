La Filarmónica se despide con ‘Aires Latinoamericanos’

La Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria cerró esta semana su Temporada 2025-2026 con el concierto Aires Latinoamericanos, última cita del TOP 5 de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus.

La velada reunió a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, bajo la dirección de Karel Mark Chichon, junto a tres solistas de referencia: Pacho Flores, trompeta; Carel Kraayenhof, bandoneón; y Víctor Naranjo, piano. El concierto puso el broche final a una temporada especialmente significativa para la Sociedad Filarmónica, marcada por una programación de alto nivel artístico, una excelente respuesta del público y la consolidación de nuevas líneas de trabajo cultural y formativo.

A lo largo de la temporada, la Sociedad Filarmónica ha mantenido una programación diversa y ambiciosa, con grandes nombres de la interpretación nacional e internacional, formaciones de referencia y propuestas que han permitido recorrer diferentes repertorios, épocas y lenguajes musicales. Entre los momentos destacados figura el concierto del pianista británico Sir Stephen Hough, celebrado en el Teatro Pérez Galdós en coproducción con la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, una de las grandes citas de la temporada por la relevancia internacional del intérprete y la calidad artística de su propuesta.

La temporada también ha contado con conciertos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria dentro del TOP 5, así como con la presencia de formaciones y artistas como el Cuarteto Casals, la Academie für Alte Musik Berlin, la Orquesta Sinfónica de Gran Canaria, el Concentus Musicus Wien, la Orquesta Filarmónica de Gran Canariacon Xavier de Maistre y el propio cierre con Aires Latinoamericanos, que completó una programación de gran riqueza artística.

El Foro Noviembre y el Proyecto Hespérides han sido los dos hitos de esta temporada

Además de la actividad concertística, la Temporada 2025-2026 ha supuesto un paso importante para la Sociedad Filarmónica por la puesta en marcha de dos proyectos propios que han tenido una gran acogida: el Foro Noviembre y el Proyecto Hespérides.

La primera edición del Foro Noviembre abrió una nueva línea de actividad orientada a generar espacios de pensamiento, diálogo y reflexión en torno a la música, la cultura y su papel en la sociedad actual. Su buena respuesta confirmó la capacidad de la Sociedad Filarmónica para ampliar su labor más allá del concierto y para activar nuevas formas de encuentro con el público, los creadores y el tejido cultural.

Por su parte, el Proyecto Hespérides nació con el objetivo de impulsar, difundir y poner en valor la creación y la interpretación musical de sello canario. Su primer concierto, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estuvo protagonizado por los jóvenes músicos de la Orquesta Horizontes, bajo la dirección de Gabriel González Jiménez, quien debutó como director orquestal en un concierto de temporada de la entidad.

Este estreno de Hespérides incluyó la versión para orquesta de cuerdas del Concierto Suite para Timple, del compositor lanzaroteño Ernesto Alemán, con David Duque como solista, y culminó con la Sinfonía nº 40 de Mozart.