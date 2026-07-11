'La hora de la piedra', el nuevo pódcast con acento canario que abraza la reflexión y la «fantasía»

Las conversaciones importantes se tienen en la cocina. Esta norma no escrita de tantos hogares también existe en la casita que el músico Javier Auserón -conocido como Ant Cosmos- y el actor y abogado David Harada comparten en un pueblo de Gran Canaria. Grandes amigos desde hace años, la convivencia ha resultado ser para ellos un terreno fértil de risas e ideas, un laboratorio creativo (sin pretenderlo), del que ahora surge el pódcast La hora de la piedra que se estrena el próximo domingo 12 de julio a las 10.00 horas en YouTube y Spotify.

Conversaciones con acento canario que surgen de esas charlas improvisadas «hasta la madrugada, divagando y entrelazando temas sin pretensión» que ambos mantienen en ese compartir espacios y rutinas, entre las alegrías y las desavenencias del día a día. Ahora, esas palabras intercambiadas entre las paredes del hogar se transforman en «reflexiones» y «fantasía», tal y como indican ambos, a lo largo de episodios que contarán con una «temática variopinta y diversa, desde cine, series y literatura, hasta actualidad y lo más irrelevante e irreverente que se te pueda pasar por la cabeza», como explica Harada.

Aunque la idea de materializar un proyecto de estas características rondaba sus mentes desde hacía tiempo, fue el inicio de su vida en común lo que ofreció las mejores condiciones logísticas para hacerlo realidad. Ambos han encontrado el ritmo necesario para hacer realidad esta «pedrada», título que hace alusión al canarismo que se refiere, en palabras del actor, «a la movida o la forma de pensar y ver el mundo» que cada persona tiene en su mente. «Viene a reflejar perfectamente lo que queremos hacer, porque piedra abarca cualquier cosa que se te pase por la cabeza», añade.

«Máxima humildad»

A diferencia de otros formatos puramente humorísticos, La hora de la piedra nace con la intención de aportar algo único desde la máxima humildad. Harada y Auserón buscan ser fieles a su propia singularidad, aportar esa unicidad que ambos poseen y que es inherente a su condición de seres humanos, con el toque de arte y humor que les caracteriza.

Así, la comedia surgirá de forma orgánica, en la medida en que ellos mismos son graciosos en su día a día -como bien prueban los vídeos de Instagram con los que están promocionando el pódcast- potenciando esa química que han cultivado durante años, delante y detrás de los micrófonos.

Como artistas que son, entienden que el pódcast es una plataforma para expresarse a través de todas las ramas posibles, desde la interpretación hasta la música. Su objetivo es que el contenido incluya mensajes y visiones críticas sobre la realidad, integrando el entretenimiento dentro de una ecuación más profunda, con una estructura pensada para evolucionar y adaptarse. Mientras que los episodios grabados serán diálogos íntimos entre los dos protagonistas, los encuentros en directo contarán con un tercer invitado, decisión que responde al deseo de ambos de potenciar el sentido de comunidad y de salir de su propio círculo personal.

Primer invitado

El pistoletazo de salida en este formato de trío lo dará Jacobo Santiago, de Anartistas, el próximo 29 de julio en Sala Faro, cuya participación promete definir el espíritu del proyecto gracias a una dinámica de confianza y sintonía total en la que el actor será una especie de «padrino» del pódcast.

En última instancia, lo que ambos amigos y artistas pretenden es crear «una conversación entre amigos» y un espacio seguro «en el que se pueda hablar sin tapujos y prejuicios y crear una incomodidad sana y constructiva que te hace cuestionarte lo que tienes preconcebido y romper con esos dogmas», tal y como subraya Harada. Un lugar donde «la gente se muestre en su máximo esplendor» y donde el disfrute y pasarlo bien sean la clave principal para que el proyecto siga escalando hacia arriba.

Para alcanzar este nivel de intimidad sin descuidar la estética del formato, el dúo ha contado con el apoyo fundamental de Javier Tilouni en el apartado técnico. Reconocen que aprender a delegar fue un paso vital: al principio, Auserón y Harada intentaron gestionarlo todo de forma autónoma, pero pronto comprendieron que para lograr la calidad que deseaban, necesitaban a alguien con una sensibilidad artística afín. En este sentido, Tilouni se asegura de que el envoltorio visual sea impecable y se ha integrado de lleno en el proceso, realizando aportes creativos que lo convierten en una pieza más de esta «piedra» colectiva.

Respecto al panorama de la comunicación -y en concreto del formato pódcast- en las Islas, Harada señala como referente a proyectos como Va de podcast. Tras la participación de Auserón como invitado en dicho espacio -una experiencia que el músico calificó como «tres horas de conversación muy productiva»-, ambos reafirman su voluntad de reivindicar el talento canario, como también hacen otros pódcasts como Musicafé o The Cultural Magazine.

El objetivo de La hora de la piedra también pasa por potenciar la escena regional, con la convicción de sus creadores de que en el Archipiélago existe una creatividad desbordante que no tiene nada que envidiar a la de cualquier otro rincón del mundo, animando a la comunidad a que también dé voz a su propia «pedrada».