El Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas se despide con un homenaje al legado de Miles Davis

El XIX Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas pondrá este miércoles el broche final a una nueva edición con un concierto dedicado a una de las figuras más influyentes de la historia del jazz. ExpoMeloneras acogerá, a partir de las 20.00 horas, un homenaje a Miles Davis con motivo del centenario de su nacimiento.

La cita reunirá sobre el escenario al trompetista francés Clément Saunier y a la Gran Canaria Big Band Ensemble, que interpretarán un programa diseñado especialmente para la ocasión. El repertorio incluirá la obra Toot Suite, además de un recorrido por algunas de las composiciones y sonoridades que marcaron la trayectoria artística del músico estadounidense, considerado uno de los grandes renovadores del jazz y de la trompeta durante el siglo XX.

El Festival de Trompeta de Maspalomas cierra su edición número 19 / LP / DLP

Un tributo al músico que transformó la historia del jazz

Con este concierto de clausura, el festival no solo recuerda el legado de Miles Davis, sino que reivindica la capacidad de la música para seguir inspirando a nuevas generaciones de intérpretes y aficionados. La organización ha concebido este homenaje como el cierre de una edición especialmente significativa, coincidiendo con los cien años del nacimiento del artista.

Una semana con músicos de distintos países

Durante los últimos días, Maspalomas ha vuelto a convertirse en punto de encuentro para estudiantes, profesionales y amantes de la trompeta. La programación ha reunido a cientos de jóvenes músicos y a destacados intérpretes internacionales en torno a conciertos, clases magistrales, concursos y actividades formativas.

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Con este concierto final, el Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas cierra su decimonovena edición reafirmando su apuesta por la excelencia artística y consolidando al municipio como uno de los principales referentes internacionales dedicados a este instrumento.