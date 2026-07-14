Marco Mezquida Trío, José James & Celia Kameni y Carlos Meneses, en la tercera semana del Canarias Jazz&Más

El 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Más afronta su tercera semana de programación con una ecléctica agenda de propuestas musicales en distintos escenarios de Gran Canaria y Tenerife. Por delante una intensa semana de música en directo con conciertos de artistas internacionales, nacionales y canarios que se sucederán en los próximos días y que tienen de protagonistas a las formaciones Marco Mezquida Trío, José James y Celia Kameni con el proyecto Marvin Gaye’s I Want You, y Carlos Meneses que presenta el álbum [Collabs].

La agenda de conciertos del 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Más se activa desde este miércoles con el concierto de Marco Mezquida Trío ofrecerá en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, a las 20.00 horas; y el jueves en El Rincón del Jazz de Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria. El pianista y compositor menorquín, cuya música fluye entre el jazz, la clásica, la improvisación libre, el flamenco, el folclore, la música contemporánea y el pop, con un estilo absolutamente personal, estará acompañado en este concierto por Martin Meléndez (chelo) y Aleix Tobias (batería y percusión) en la puesta de largo de su último trabajo discográfico TACTIL. Este álbum continúa la trayectoria iniciada con Ravel’s Dreams, un homenaje al compositor Maurice Ravel, seguido de Talismán en 2020 y Letter to Milos en 2022. Con TÁCTIL, Marco Mezquida, Aleix Tobías y Martín Meléndez alcanzan una madurez sonora donde el tacto, la sensibilidad y la vida misma se convierten en sustancia musical.

En Gran Canaria, la jornada del miércoles 15 conduce hasta la Casa de Colón con charla y posterior concierto de Carlos Meneses. A las 18.30 horas se celebra la charla 35 años de Festival, impartida por Miguel Ramírez, director del Festival Internacional Canarias Jazz & Más, en la que repasará la historia del festival que arrancó en la primavera de 1992 en Las Palmas de Gran Canaria y que poco a poco abarcó el ámbito archipielágico. Ramírez estará acompañado por Alberto Hernández Sicilia, productor del festival, con más de 30 años de experiencia en el sector; Tato Bethencourt, uno de los baluartes del festival desde su posición como programador; Míchel Jorge Millares, periodista con una extensa trayectoria en medios locales y responsable del gabinete de comunicación del festival durante muchos años; y Nacho González, fotógrafo del festival en la isla de Gran Canaria.

Carlos Meneses. / LP/DLP

Y de la palabra a la música en directo en la Casa de Colón con el contrabajista, compositor y productor de jazz canario Carlos Meneses, que a las 20.00 horas presenta la música de [Collabs], un disco colaborativo autoproducido que le valió el galardón a Mejor Disco de Jazz en los Premios Canarios de la Música 2025. [Collabs] es un proyecto de jazz contemporáneo concebido como un viaje musical basado en la colaboración y el intercambio artístico. Con Canarias como punto de partida y referencia cultural, reúne composiciones originales que dialogan con distintas sonoridades y lenguajes del jazz actual. Con Marcos Pulido (trompeta), Daniel González (batería), Yul Ballesteros (guitarra) y Carlos Meneses (contrabajo), el proyecto se presenta en formato de concierto flexible y versátil, orientado a acercar el jazz contemporáneo a públicos diversos.

El jazz en Europa

El jueves 16 de julio doble cita con el festival en Tenerife y Gran Canaria. En el Teatro Leal de La Laguna, se celebra la primera de las dos charlas Jazz en Europa, que estarán moderadas por Miguel Ramírez, director del Festival Internacional Canarias Jazz & Más. y en las que participarán cinco periodistas internacionales que realizarán la cobertura de los conciertos del festival para diferentes medios de comunicación de todo el mundo: Larry Pryce, Nuno Catarino, Rosarita Crisafi, Christoph Giese y Maria Zimny. La primera ellas se realizará en la Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna (18.30 horas, entrada gratuita hasta completar aforo); y la segunda en el Teatro Pérez Galdós el viernes 17 de julio, también a las 18.30 horas. Los participantes disertarán sobre la situación actual del jazz en Europa, a través de la experiencia personal de cada uno, abordando el estado de salud del género en el viejo continente, desde la perspectiva de las nuevas corrientes, proyectos, festivales y circuitos, entre otros.

Homenaje a Marvin Gaye

Tras esta mesa de debate y también en el Teatro Leal de La Laguna, el jueves a partir de las 20.00 horas, el 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Mas abre una ventana al universo musical de Marvin Gaye de la mano de José James y Celia Kameni con Marvin Gaye's I WantYou, título de este concierto que también se podrá disfrutar el viernes 17 en el Teatro Pérez Galdós en la capital grancanaria, en el que el artista e Minneapolis, vocalista de jazz y soul de fama internacional insufla nueva vida a un clásico atemporal en el 50º aniversario de I Want You de Marvin Gaye. Una celebración de uno de los álbumes más sensuales e innovadores de la historia de la música. Escrito y producido por el legendario Leon Ware para Motown Records, I Want You es el decimocuarto álbum de estudio del cantante y compositor estadounidense de soul Marvin Gaye editado en 1976, un hito mayúsculo del R&B con influencias de jazz, que ha influido en generaciones de artistas, desde Prince y D'Angelo hasta Mary J. Blige, Sade y Kendrick Lamar.

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José James. / LP/DLP

José James estará acompañado por Célia Kameni, una cantante de una versatilidad prodigiosa que cautiva por su timbre profundo y su capacidad para transitar con maestría entre el swing, el soul y la canción francesa. También ha reunido a una banda en vivo de clase mundial que cuenta con el guitarrista Marcus Machado, el pianista Big Yuki, el bajista Parker McAllister y el baterista Jharis Yokley.