La saxofonista grancanaria Alba Gil Aceytuno presenta ‘Pleito’ en la 61ª edición de Jazzaldia

El univeso sonoro de Pleito, el proyecto personal de la saxofonista y compositora grancanaria Alba Gil Aceytuno, cruza el mapa jazzístico nacional para descubrir sus sonoridades en el marco de la 61º edición del Festival de Jazz de San Sebastián, más conocido como Jazzaldia, como parte de la programación de JazzEñe - Muestra de jazz español para programadores internacionales, impulsado por la Fundación SGAE.

Por sexto año consecutivo en Donostia, JazzEñe ofrecerá un total de ocho conciertos en cuatro sesiones dobles matinales, del 22 al 25 de julio de 2026, en el Teatro Victoria Eugenia, donde la música grancanaria comparte cartel con Víctor Antón Cuarteto, Xan Campos, El Gran Ra, Daniel Juárez Quartet, Noa Lur, Anggie Obin y Javi Ruibal Cuarteto. Los ocho han sido elegidos por un comité profesional sobre un total de 158 proyectos presentados y concurrirán en cuatro sesiones dobles con actuaciones de 45 minutos, abiertas al público general, y con la presencia demás de una decena de expertos de jazz de varios países dispuestos a interactuar con las bandas, escuchar sus sesiones y en su caso, programar la participación de estas en festivales del extranjero.

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Alba: saxofón, voz, efectos y loops

Pleito es el proyecto en solitario de Alba Gil Aceytuno, uno de los nombres más destacados de la escena musical de Canarias. En este viaje, Alba se acompaña únicamente de su saxofón, su voz y diferentes efectos y loops para crear un universo que mezcla el trance de la respiración circular con letras fruto de la introspección y en diálogo con el folclore canario, así como "en puro pleito con todo". El pasado noviembre publicó su primer álbum, titulado loscoloresdelaspiedras.