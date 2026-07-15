El arte urbano efímero de Ayoze Jiménez cuestiona nuestros mecanismos de control social

La fugacidad de un trazo en la pared puede encarnar la fragilidad de lo que somos, pero a veces el arte golpea esos cimientos para remover las cadenas de nuestro propio aprisionamiento. El artista grancanario Ayoze Jiménez, consagrado en las coordenadas del arte urbano y el grafiti de estética hiperrealista, vuelve a proyectar una potente analogía entre un imaginario colectivo sometido a distintas formas de control social y la condición efímera del arte como espacio breve de pensamiento y rebelión.

Bajo el título Módulo 4, el creador interviene todas las paredes de la sala expositiva del Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria (c/ Colón, nº8, en Vegueta) con una obra de gran formato site-specific que reproduce las marcas de conteo que registran los reclusos penitenciarios para registrar el paso de los días. Este grafismo en color rojo de cuatro líneas verticales atravesadas por una quinta diagonal se repite por acumulación a lo largo y ancho de la sala como símbolo de la monotonía, automatización y aislamiento que infligen las dinámicas de alienación del sistema tardocapitalista. En este sentido, la pregunta abierta que plantea el mar de fondo de la obra es la siguiente: ¿hasta qué punto la promesa de comodidad y seguridad que ofrece la ciudad contemporánea es también una forma sutil de encierro?

Este cuestionamiento crítico atraviesa el conjunto de la obra de Ayoze Jiménez, que relaciona este discurso sobre la normalización de los métodos de vigilancia y dominación con la práctica artística como un acontecimiento transitorio, si bien la naturaleza inmersiva y envolvente de sus proyectos de intervención mural articulan a su vez espacios de reflexión colectiva y tiempo detenido. En esta línea, Módulo 4 dialoga en muchos aspectos con la exposición anterior del artista, Ya no me duele, que expuso en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) en Santa Cruz de Tenerife el pasado 2022, donde Jiménez abordaba bajo la misma técnica y formato la situación de la crisis migratoria y el hacinamiento de las "islas-cárcel" en relación con la indiferencia y anestesiamiento que propicia la repetición de noticias y mensajes sobre nuestra conciencia. En un movimiento casi pendular de creación-eliminación, la segunda parte de aquella intervención consistía en tapar y parchear con colores el resultado del mural en desarrollo, del mismo modo que, para Módulo 4, el artista borrará todos los vestigios de su intervención en la sala una vez finalizada para subrayar con este gesto el carácter efímero del arte.

Un taller como creación colectiva

Como ejercicio final, el artista ha programado el martes 4 de agosto, de 17.30 a 19.30 horas, un taller concebido como una experiencia mural en relación con la obra, en el que los asistentes podrán pintar directamente sobre las paredes en las que se exhibe Módulo 4, con el objetivo de transformar su intervención en una nueva obra de creación colectiva bajo unas pautas y directrices establecidas por el propio artista. El propósito es tapar su intervención con colores para transformar la obra "pincelada a pincelada" y alumbrar una nueva pieza común nacida de la mirada de todos los participantes y que, una vez más, desaparecerá una vez que culmine este viaje expositivo.

Con todo, en esta metarreferencia a la naturaleza frágil que caracteriza el arte mural callejero, expuesto a las volatilidades de la metereología y la acción humana, el deseo que subyace durante ese tiempo pasajero de representación y denuncia artística es que, una vez erosionados los trazos, el eco de sus preguntes quede flotando en algún rincón de nuestra conciencia.