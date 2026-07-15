Bill Laurance, Leonor Watling y Joscho Stephan lideran El Rincón del Jazz 2026-2027

Bill Laurance, Leonor Watling, Joscho Stephan, Marc Miralta o Lucía Rey figuran entre los protagonistas de la XXIII edición de El Rincón del Jazz, que volverá a convertir la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus en uno de los principales escenarios para este género en Canarias. El ciclo, organizado por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, ofrecerá once conciertos entre septiembre de 2026 y junio de 2027, reforzando su perfil internacional sin renunciar al protagonismo de los músicos del Archipiélago.

La programación fue presentada por el subdirector de Programación de la Fundación Auditorio y Teatro, Manuel Benítez, acompañado por los músicos Takeo Takahashi, Miguel Ramírez, integrante de Local Jazz Band, y Silvia Jiménez, de la Perinké Big Band. Durante el acto destacaron el momento de consolidación que vive el ciclo tras más de dos décadas de trayectoria y el crecimiento que experimenta la escena jazzística canaria.

Benítez apuntó que la buena acogida del público permite plantear nuevos objetivos para el futuro. Entre ellos, aumentar el número de conciertos anuales e incluso favorecer estancias más largas de algunos artistas invitados para desarrollar actividades paralelas en la Isla.

Arranque en septiembre

La temporada arrancará el 26 de septiembre con Melodías Forjadas. Jazz para la obra de Martín Chirino, un proyecto del baterista y compositor canario Takeo Takahashi, inspirado en el universo creativo del escultor grancanario y concebido como un espacio donde conviven la composición y la improvisación.

El 17 de octubre llegará Marc Miralta con New York Flamenco Reunion, una formación que celebra el vigésimo quinto aniversario de un proyecto convertido en referencia del flamenco jazz desde su creación.

La colaboración con el festival Jazz Otoño permitirá recibir el 13 de noviembre a Leonor Watling y Leo Sidran, que presentarán Leo & Leo, una propuesta que une las composiciones del músico estadounidense con la voz de la actriz y cantante, conocida también por su trayectoria al frente de Marlango.

Una de las citas más singulares tendrá lugar los días 18 y 19 de diciembre, cuando Litus se una a la Perinké Big Band para reinterpretar clásicos del rock español desde el lenguaje del swing en Spanish Rock Swings. El repertorio incluirá versiones de temas popularizados por artistas como Fito, Bunbury, Rosendo o Robe Iniesta con arreglos del músico canario Claudio Marrero.

Conciertos de 2027

El inicio de 2027 estará marcado por la presencia de uno de los nombres internacionales más destacados del cartel. El pianista británico Bill Laurance, miembro fundador de Snarky Puppy y ganador de cinco premios Grammy, actuará el 16 de enero con Lumen, un concierto para piano solo en el que explora una faceta más íntima y personal de su trayectoria.

La programación continuará el 6 de febrero con el Joscho Stephan Trío, considerado uno de los máximos exponentes europeos del gypsy jazz y heredero contemporáneo del legado de Django Reinhardt. Un mes más tarde, el 6 de marzo, será el turno de Graziëlla Hunsel & The New York Round Midnight Orchestra, que ofrecerán un homenaje a la edad dorada de Broadway y a las grandes voces del jazz con un repertorio que transita entre el swing, el bebop y los estándares clásicos.

El talento canario volverá a ocupar un lugar destacado el 10 de abril con Local Jazz Band, que presentará Plátano Beat, su tercer trabajo discográfico. La formación combina hard bop, blues, ritmos latinos e influencias de la música popular canaria en una propuesta que refleja la evolución del grupo liderado por Miguel Ramírez y Miky Delgado.

Novedad

Como novedad, la XXIII edición incorpora un concierto específico para conmemorar el Día Internacional del Jazz, ampliando así la programación habitual del ciclo. La cita será el 30 de abril y tendrá como protagonista al trompetista grancanario Ernesto Montenegro, que presentará Prelude to Now, su primer álbum como líder, inspirado en recuerdos personales vinculados a Firgas y a la ciudad de Ámsterdam, donde desarrolla parte de su carrera.

La recta final llegará el 8 de mayo con el pianista francés Baptiste Bailly, cuya propuesta mezcla jazz europeo, flamenco y músicas mediterráneas, mientras que la clausura tendrá lugar el 4 de junio con Lucía Rey Cuarteto. La pianista madrileña presentará Nómadas, un trabajo en el que confluyen jazz contemporáneo, flamenco, música clásica, folclore mediterráneo y texturas electrónicas.

La Fundación Auditorio y Teatro puso a la venta una edición limitada de 200 abonos para asistir a los once conciertos de la temporada por 110 euros, con una primera fase dirigida a quienes ya fueron abonados del ciclo. Posteriormente, los pases estarán disponibles para el público general hasta el 21 de julio o hasta agotar existencias.

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Con esta edición, El Rincón del Jazz confirma la evolución que ha experimentado en los últimos años, consolidándose como una de las citas estables del género en el Archipiélago. La convivencia entre figuras internacionales de primer nivel y músicos canarios refleja también el crecimiento de una escena local que ha ganado peso tanto en la formación como en la creación de nuevos proyectos.