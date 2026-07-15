Cook Music Fest arrasa con 100.000 personas previstas para tres días de conciertos

La cantante puertorriqueña Olga Tañón ha prometido este miércoles que el público va a "pasarla sabroso" en el Tenerife Cook Music Fest, cuya edición 2026 arranca este jueves tras dar "un salto de nivel" con un recinto ampliado, un cartel reforzado y la mayor infraestructura montada hasta ahora para un festival en Canarias, según la organización.

El festival reunirá durante tres jornadas, del 16 al 18 de julio, a artistas como Don Omar, Myke Towers, Farruko, Chayanne, la propia Tañón, Greeicy, Emily Estefan, Gente de Zona, Elvis Crespo, Tito Nieves, Luis Enrique, Sergio Vargas, Hermanos Rosario e Ivy Queen, entre otros.

La artista puertorriqueña, que actuará el viernes, se ha mostrado "feliz" y "más que agradecida" por regresar a Canarias, un destino al que acude desde que era "chiquita", y ha asegurado que el espectáculo preparado será "maravilloso".

Olga Tañón, el pasado año en el festival. / Andrés Gutiérrez

Además, ha elogiado a Emily Estefan, de quien ha destacado que toca prácticamente cualquier instrumento y por quien siente "cariño y respeto".

Emily Estefan se estrena en el festival

La cantante y compositora Emily Estefan, que actúa por primera vez en el festival, ha afirmado que es "un honor" formar parte de un festival que reúne "las voces latinas" y ha asegurado que el mundo "necesita alegría, color y celebración".

A su juicio, el Cook Music Fest representa "todas las cosas que nos hacen ser latinos y bellos" y ha confiado en que la cita deje una "conexión increíble" con el público.

El cartel más grande

El promotor del festival, José María de la Cova, ha explicado que el objetivo ha sido confeccionar "el cartel más grande posible", capaz de romper barreras generacionales y conectar continentes a través de la música.

Ha destacado que esta edición crece en todas sus dimensiones, con un recinto de mayor tamaño, una oferta ampliada de restauración, actividades paralelas y mercadillo, además de "la infraestructura más potente que se ha montado nunca en Canarias", según ha aseverado.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife