El recital ‘Música en diálogo’ sopla las velas de los 75 años que cumple la Casa de Colón

La Casa de Colón está de celebración: este sábado 18 de julio, el museo americanista que irradia cultura desde el corazón del casco histórico de Vegueta cumplirá 75 años desde que fuera inaugurada ese mismo día de un 1951. Por ello, a las 19.30 horas, el quinto concierto de la undécima edición del ciclo Música Antigua en el Patio servirá para rememorar tan significativa dicha efeméride con la actuación del profesorado del IV Curso Internacional de Música Antigua de Las Palmas, que ofrecerá el recital Música en diálogo.

El concierto inaugura la cuarta edición del Curso Internacional de Música Antigua en Las Palmas y propone un recorrido por la música europea de los siglos XVII y XVIII a través de un diálogo entre las tradiciones francesa, italiana y alemana.

Interpretado por la soprano Olalla Alemán, el flautista de traverso Pablo Sosa del Rosario, la especialista en viola da gamba y violonchelo histórico Amarílis Dueñas y la clavecinista Patricia Robaina, el programa reúne obras de compositores como Boismortier, Dornel, Händel o Geminiani, entre otros.

La propuesta plantea un recorrido por la riqueza y diversidad del Barroco europeo, poniendo en relación diferentes lenguajes musicales y formas de escritura vocal e instrumental. Desde el refinamiento de la escuela francesa hasta la expresividad italiana y la complejidad contrapuntística alemana, el concierto convierte el diálogo entre estilos e instrumentos en el hilo conductor de un repertorio concebido para mostrar la extraordinaria variedad estética de este periodo.

La entrada será gratuita hasta completar aforo y tendrá carácter solidario a beneficio del Banco de Alimentos de Las Palmas. Las personas asistentes podrán colaborar aportando alimentos no perecederos.

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El concierto cuenta con la colaboración de la Asociación MusAntiqua y reúne a cuatro destacados intérpretes especializados en música histórica, con una consolidada trayectoria internacional.