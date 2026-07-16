Eduardo Cubillo y Marta Nieto se pronuncian sobre la polémica de ‘Tal vez’ en Gran Canaria: “No tiene sentido ayudar a películas canarias y luego no exhibirlas”

La polémica por la ausencia de ‘Tal vez’, la primera película de la directora canaria Arima León, de las salas comerciales de Gran Canaria ha abierto un debate sobre el apoyo real que recibe el cine producido en las islas. La cinta, protagonizada por Adriana Ugarte y Tania Santana, rescata la historia imaginada de la relación entre la trapecista Pinito del Oro y la poeta Natalia Sosa en la España de los años sesenta, a partir de la relación epistolar que ambas mantuvieron.

Aunque el largometraje sí llegó a otras salas españolas, finalmente los cines de Gran Canaria decidieron no incorporarlo a su programación, una decisión que generó malestar entre parte del sector audiovisual canario. La controversia ha reabierto una vieja pregunta: ¿qué ocurre con las películas nacidas en Canarias cuando llega el momento de encontrarse con su propio público?

Durante el rodaje de ‘La Cathédrale’, su nuevo largometraje que está filmando actualmente en Gran Canaria, el director canario Eduardo Cubillo quiso abordar la situación desde una perspectiva más amplia. Junto a la actriz Marta Nieto, reflexionó sobre los límites entre la libertad empresarial de las salas y la necesidad de proteger una cinematografía propia.

Eduardo Cubillo: “No puedo hablar de ese caso porque no tengo toda la información”

El cineasta reconoce que no tiene todos los detalles de la decisión tomada con ‘Tal vez’, pero sí aporta una experiencia personal que, asegura, refleja algunas dificultades históricas del sector.

Rodaje de la película La Cathédrale / Adolfo Rodríguez

“No puedo hablar de ese caso porque no tengo mucha información”, explica Cubillo. “Pero sí te puedo decir que mi segundo documental no fue seleccionado en ningún festival de Canarias. Lo presenté al Festival de Cine de Las Palmas y no me lo seleccionaron siquiera. Esa misma noche gané el Festival de Cine Independiente de Hollywood de documentales”.

Para el director, situaciones como esta evidencian una realidad compleja en la relación entre el territorio y sus propios creadores. “Es algo raro, no sé definirlo. Con mi trayectoria profesional, Canarias a veces acoge proyectos y funcionan, y otros no. El motivo no lo sé”.

“Una cosa es producir y otra que las películas lleguen al público”

Cubillo diferencia entre las distintas fases que atraviesa una obra audiovisual. Para él, que Canarias sea un territorio atractivo para rodar no significa automáticamente que exista una estructura sólida para acompañar esas películas hasta el espectador.

“Una cosa son las posibilidades que te da el territorio, otra las posibilidades de producir, de idear y llevar a cabo un proyecto. Y otra cosa son las distribuciones y las propias salas que programan”, señala.

El cineasta recuerda que las salas privadas tienen sus propios criterios empresariales y que forman parte de un mercado donde toman decisiones en función de sus intereses. “Cada sala ve por sus intereses y son empresas privadas. Tienen que ser seleccionadas como ellos consideren”.

Sin embargo, introduce un matiz cuando habla de la responsabilidad de las instituciones públicas. “Es distinto en festivales y en programaciones que tengan que ver con lo público. Ahí entiendo que deberían priorizar las producciones canarias”.

“No tiene sentido dar ayudas económicas y luego no facilitar que se proyecten”

Una de las reflexiones más contundentes de Cubillo llega cuando habla de la cadena que sostiene una industria audiovisual.

“No tiene sentido que den ayudas económicas a una producción canaria y que luego no le den facilidades o no cuenten con ellas para proyectarla en determinados casos donde el organismo público tiene capacidad de incidencia”, afirma.

El director considera que la creación cinematográfica necesita algo más que financiación para existir: necesita también espacios donde encontrarse con el público.

“Lo que hacemos nosotros como sociedad con respecto al cine tiene un derecho y una necesidad de ser protegido a la hora de la exhibición en sala”, apunta.

“Estamos en un ambiente donde el dinero manda”

Cubillo sitúa también el debate dentro de una realidad económica que afecta especialmente a los proyectos pequeños.

“Al final estamos en un ambiente neoliberal donde el dinero manda. Y es así. Son las reglas del juego”, sostiene.

Según su visión, la capacidad de promoción y distribución condiciona enormemente qué películas consiguen llegar a los espectadores. “Quien tiene más dinero para contar qué está haciendo una película tiene más posibilidades de que vayas a verla porque te has enterado. Si yo tengo menos dinero, es que no te vas a enterar”.

Para el director, el problema no es únicamente que una película entre o no en cartelera, sino la dificultad para generar conversación alrededor de obras que no cuentan con grandes campañas.

Marta Nieto defiende el valor de las historias que nacen desde Canarias

La actriz Marta Nieto, presente durante el rodaje de ‘La Cathédrale’, también participó en esta reflexión sobre el papel del cine y la necesidad de dar espacio a nuevas miradas.

El caso de ‘Tal vez’ ha puesto sobre la mesa una cuestión que trasciende una película concreta: cómo garantizar que las historias creadas desde Canarias puedan regresar al territorio donde nacieron y conectar con quienes forman parte de él.

Para Cubillo, el futuro pasa por entender el audiovisual como una cadena completa: desde la creación hasta la exhibición. “No hablo solo de reivindicar, sino de tener en cuenta que lo que hacemos como sociedad con respecto al cine necesita ser protegido”.