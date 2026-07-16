Música y atardeceres en la playa: el Maspalomas Soul celebra su décima edición recordando a Dania Dévora

Cuando el sol comience a ocultarse tras el horizonte de la Playa de San Agustín este fin de semana, la brisa marina se mezclará con los metales y las voces de la Memphis Music Hall of Fame Band. Bailes sobre la arena, picnis improvisados y luz naranja: el Maspalomas Soul Festival celebra su décimo aniversario entre los días 17 y 19 de julio reivindicando que su verdadero cabeza de cartel no es otro que el propio contexto, el público y ese «ambiente familiar» -en palabras de su director, Sergio Miró- que emerge entre el entorno el escenario.

Esta edición es un ejercicio de memoria y de celebración en el que la orilla grancanaria se viste de gala para recordar que el alma de este encuentro nació de la visión de Dania Dévora, cuya impronta sigue presente en cada acorde y en cada grupo o artista que forman parte del cartel.

La efeméride es especialmente significativa porque, según explica Miró, la elaboración del programa contó con las aportaciones directas de la propia Dévora: «Lo hemos terminado entre todos con mucha responsabilidad hacia ella, su legado y el del festival».

Para el director e hijo de esta figura clave de la cultura en Canarias, la esencia de estos tres días se resume en cómo el festival sigue la senda del mismo género que abandera: «Va a ser una celebración como la propia historia del soul, que a partir de una historia de dolor y sufrimiento se convertía en energía y positivismo», manifiesta.

En San Agustín, la jerarquía de los carteles se difumina bajo la brisa del Atlántico. «Ni siquiera concibo que haya cabezas de cartel», recalca Miró, que reconoce también que la presencia de figuras legendarias como John Ellison merece un «respeto extra», pero insiste en que el verdadero protagonismo recae en la arena y en el vínculo que se crea con los asistentes.

La del Maspalomas Soul es una fórmula que su director define como «ganadora»: disfrutar del atardecer con sesiones de Djs, descubrir talentos nacionales e internacionales y culminar con la potencia de una house band.

El programa

Esa pieza maestra de la maquinaria musical será la Memphis Music Hall of Fame Band que, bajo la dirección de Kurt Clayton, productor y arreglista nominado al Grammy, aterriza con once músicos de élite desde Tennessee para rendir tributo a los gigantes del Salón de la Fama.

El viernes 17, el ritmo lo marcará la energía volcánica de Koko-Jean & The Tonics, cuya propuesta fusiona el rhythm & blues con un pulso setentero inconfundible. Esa misma noche, el escenario recibirá a Bigg Robb, una figura clave del southern soul que, tras cuatro décadas de carrera y más de 30 discos, traerá su inconfundible estilo «bigg soul» que mezcla funk, gospel y R&B.

La velada se completará con Dot. Moore, que tras años trabajando en Los Ángeles como corista para estrellas de la talla de Jennifer López o Ciara, regresa a sus raíces para presentar su mezcla de soul clásico y contemporáneo.

El sábado 18, la Playa de San Agustín se convertirá en un santuario para los amantes de la historia de la música. John Ellison, autor del himno eterno Some Kind of Wonderful, demostrará su capacidad de emocionar a públicos de distintas generaciones con su música.

El relevo lo tomará a continuación otra leyenda viva: Lenny Williams. A sus 82 años, quien fuera la voz principal de Tower of Power, mantiene una vitalidad y una voz que le valió el ingreso al Salón de la Fama del Rhythm & Blues.

Entre concierto y concierto, las sesiones de Dr. Wampush y El Especialista Manel Ruiz se encargarán de que el ritmo no decaiga, aportando joyas en vinilo que recorren desde el blues nacional hasta los matices del jazz y el funk.

También estarán presentes voces como la de Karen Wolfe, la reina del soul blues formada en el gospel de Arkansas, o la de Shunta Mosby, veterana de la escena de Memphis con más de 20 años de carrera.

A ellas se unen artistas como Candy Fox, conocida por su paso por American Idol, y Dani MacGhee, cuyo talento en el góspel contemporáneo la ha llevado a colaborar con figuras como el cantante de góspel Kirk Franklin.

Soul y fútbol

La jornada del domingo 19 se reserva para la cercanía y el talento local, aunque este año cuenta con un aliciente inesperado que ha obligado a la organización a ajustar los planes. Miró confiesa que, al ver el buen rumbo de la Selección Española de fútbol, que juega la final contra Argentina este mismo día, consultó con alivio el calendario: «Vi que no influía para lo que está programado».

Así, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprovechará la infraestructura del festival para instalar una pantalla gigante y convertir la arena en una «fiesta pública», en palabras de Miró, para seguir el campeonato.

Antes de que ruede el balón, la música seguirá siendo la dueña del espacio con la Escuela Municipal de Música y la City Dock Band, cuyos catorce músicos canarios rendirán tributo a las bandas sonoras que convirtieron el soul en cine.

Noticias relacionadas

Este despliegue de cultura gratuita y de primer nivel es posible gracias a el respaldo del mencionado Ayuntamiento y de entidades como el Porretta Soul Festival o el Cabildo de Gran Canaria, que han ayudado a consolidadar este encuentro como un referente europeo en el que siempre estará presente la huella de Dania Dévora. Tras diez ediciones, el compromiso permanece intacto: que el soul siga vivo en el sur, bajo el sol y sobre la arena.