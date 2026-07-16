Olga Cerpa y Mestisay presentan “En el parque de la iglesia”, tercer video de su nuevo disco

Hace un mes que la popular cantante isleña y su grupo bautizaban en las plataformas musicales las diez canciones que conforman “La Costa de los cantares”, su más reciente trabajo discográfico, del que ya habían extraído dos canciones para ser la banda sonora de dos videos musicales que colgaron en su canal oficial de youtube. En esta ocasión lo hacen con un pegadizo tema construido sobre la base rítmica de un reggae.

“En el parque de la iglesia” es una conmovedora canción compuesta por Sergio De Jesús, cantautor cubano residente en la isla de Lanzarote, y esta versión fue grabada el pasado mes de noviembre en los estudios de Jorge Cervantes en las afueras de la ciudad de Lisboa, siendo registrada en su mayoría por prestigiosos instrumentistas africanos. Colabora en la misma, entre otros, el cantante y percusionista caboverdiano Miroca Paris, que perteneció a la banda de Cesária Évora durante años y que participó en una de las giras mundiales de Madonna.

Paris hizo un trabajo de creación percusiva muy singular, prescindiendo de la utilización del groove de la habitual batería presente en este género musical para ser sustituida por instrumentación de percusiones tradicionales africanas. Los arreglos musicales y la producción del nuevo tema musical del combo canario fue realizada por Hirahi Afonso con la colaboración de los músicos angoleños Ricardo Campos, bajista, y Matías Dorán, guitarrista.

Parte de las imágenes del video fueron grabadas en la isla de El Hierro, en un prado situado en el paraje de Betenama, cerca del barrio de Erese, y contó con la realización y edición del realizador isleño Gino Maccanti. Las mismas se intercalan con imágenes que fueron registradas hace seis años por el videógrafo cubano Sam Franco en las calles de La Habana. La relación de Olga Cerpa y Mestisay con el ambiente cultural y con algunos de los más prestigiosos nombres de la canción popular de la isla caribeña – con quienes han colaborado en conciertos en directo y producciones discográficas - se remonta a 1989, primero de los varios viajes que han hecho a ese país durante las tres últimas décadas.

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Esta versión quiere ser un homenaje a todos aquellos cubanos y cubanas que viven en el exilio forzoso por culpa de la situación política que vive su país, de tal manera que el video termina con una icónica frase del filósofo y escritor José Martí: “La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes”.