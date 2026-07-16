UB40 regresa a Gran Canaria con un concierto que repasa más de cuatro décadas de grandes éxitos

La legendaria banda británica UB40 regresa a Gran Canaria el próximo viernes 31 de julio con un concierto exclusivo en el Gran Canaria Arena, en una cita que forma parte de su gira europea y que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en Canarias. Así lo anunció ayer la organización en rueda de prensa en las instalaciones del Hotel Cristina by Tigotan Las Palmas, con la presencia de representantes del Cabildo de Gran Canaria y de Turismo de Gran Canaria, que impulsan el espectáculo.

Con más de 40 años de trayectoria sobre los escenarios, UB40 ha conquistado a millones de seguidores en todo el mundo gracias a su inconfundible estilo y a un repertorio repleto de éxitos. Formada en Birmingham, la banda está integrada actualmente por Robin Campbell (guitarra y voz), Jimmy Brown (batería), Earl Falconer (bajo y voz), Norman Hassan (percusión y voz), Martin Meredith (teclados, viento y voz), Laurence Parry (teclados), Ian Thompson (saxofón), Neil Fairclough (teclados y voz) y el cantante Matt Doyle, incorporado al grupo en 2021.

En 1983 UB40 alcanzó una enorme proyección internacional con el álbum Labour of Love, un trabajo que consolidó su presencia en las listas de éxitos gracias a canciones como Red Red Wine, Cherry Oh Baby y Many Rivers to Cross.

El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas, durante las cuales el grupo interpretará una veintena de canciones que recorrerán sus grandes éxitos a lo largo de cuatro décadas de carrera. El público podrá disfrutar de temas inolvidables como Red Red Wine, Kingston Town(I Can't Help) Falling in Love with YouFood for ThoughtOne in Ten y Cherry Oh Baby.

UB40 ya actuó en el Gran Canaria Arena en 2016, dejando un excelente recuerdo entre el público isleño. Su regreso ha despertado una gran expectación y se espera una importante asistencia de espectadores tanto de Canarias como de otros destinos.

La velada comenzará a las 19.00 horas con la actuación de la banda argentina Gauchito Club, encargada de abrir el espectáculo y amenizar la espera antes del concierto de UB40.

El apoyo institucional, clave para la llegada de UB40 a Gran Canaria

El respaldo del Cabildo de Gran Canaria y de Turismo de Gran Canaria resulta fundamental para hacer posible la celebración de eventos musicales de proyección internacional como el concierto de UB40. Su implicación refuerza el compromiso de ambas instituciones con la promoción de la cultura, la dinamización de la economía local y la consolidación de la isla como un destino de referencia para la celebración de grandes espectáculos.

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Las entradas para asistir al concierto ya se encuentran a la venta a través del portal Tomaticket.com, plataforma oficial de venta. La organización recomienda adquirirlas con antelación, dado el elevado interés que ha despertado el regreso de UB40 a Gran Canaria y la previsión de una importante afluencia de público. Los asistentes podrán elegir entre las diferentes modalidades de localidades disponibles hasta completar el aforo del recinto.