Virginie Dembelé abre el camino a Womex 2026 con un concierto gratuito en el Parque Doramas

El ambiente de Womex Gran Canaria 2026, el encuentro profesional de música más internacional y diverso del mundo centrado en las músicas del mundo que este año elige Palmas de Gran Canaria como sede, se abre camino este verano con Camino a WOMEX (Road to WOMEX), un concierto de presentación protagonizado por la artista maliense Virginie Dembelé concebido como un adelanto de la gran feria internacional, que se celebrará en la ciudad del 21 al 25 de octubre.

Esta primera inmersión en el universo artístico y cultural que define a WOMEX llega con una de las propuestas más prometedoras de la música maliense contemporánea y de escena africana actual. La cita es el 4 de agosto, a las 19.30 horas, en el parque Doramas, con entrada libre hasta completar aforo.

La artista de Mali llega a Gran Canaria tras proclamarse vencedora del certamen internacional Mali Vis A Vis organizado por Casa África, que la posiciona como una de las nuevas voces de la música de África Occidental. Su directo destaca por la fuerza de su interpretación, la cohesión de su banda y un sonido profundamente arraigado en el Tindoro, un ritmo tradicional del pueblo Bwa que dialoga con el roots blues. Dembelé reivindica la riqueza de las tradiciones culturales de África y sitúa a la mujer en el centro de un discurso contemporáneo de liderazgo, identidad y transformación social.

Uno de los rasgos más peculiares de su propuesta reside en el instrumento que interpreta sobre el escenario, diseñado por la propia artista. Se trata de una creación original que combina las posibilidades sonoras de la guitarra con las del n'goni, instrumento tradicional de África Occidental similar al laúd, con el que obtiene un timbre distintivo que aporta una identidad propia a su música. Formada vocalmente bajo la tutela de la reconocida cantante maliense Rokia Traoré, Virginie Dembelé se expresa con un lenguaje artístico en el que tradición e innovación conviven con absoluta naturalidad.

Su actuación incorpora además el sonido del balafón, uno de los instrumentos más emblemáticos de África Occidental. Considerado un antecesor de la marimba, este instrumento de percusión está formado por láminas de madera de distintas dimensiones apoyadas sobre resonadores elaborados con calabazas, que le confieren una sonoridad cálida y característica. Su relevancia cultural fue reconocida por la UNESCO, que lo incluyó en 2011 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Actuación de Lula Mora

La velada del 4 de agosto en el Parque Doramas comenzará con la actuación de Lula Mora, propuesta ganadora del Sonora de Bronce 2026 en el Festival Sonora. La banda abrirá el concierto antes de la actuación de Virginie Dembelé, como parte de un cartel que atesora dos proyectos musicales de orígenes muy distintos, pero unidos por una misma pasión por las músicas de raíz y la creación contemporánea.

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Con este concierto de Virginie Dembelé, que se hace posible gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y su concejalía de Cultura, el Gobierno de Canarias o Casa África, Camino a WOMEX invita a la ciudadanía a descubrir, antes de la celebración de WOMEX Gran Canaria 2026, el carácter abierto, diverso e intercultural que ha convertido a esta feria y festival en el principal punto de encuentro internacional de las músicas del mundo.