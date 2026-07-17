El Gabinete Literario acoge un concierto gratuito con nuevos talentos canarios de la ópera

Los nuevos valores del canto lírico de Canarias subirán este domingo 19 de julio al escenario del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer un concierto gratuito que pondrá el broche final al VIII Masterclass de canto lírico e interpretación organizado por EsÓpera. El recital comenzará a las 12.00 horas en el Salón Dorado y permitirá al público conocer el trabajo desarrollado durante tres jornadas intensivas de formación impartidas por la soprano canaria Elisa Vélez y el director de orquesta Daniel Gil de Tejada.

El concierto supone la culminación del trabajo realizado por el alumnado a lo largo del curso, en el que cada participante ha recibido una formación personalizada tanto en técnica vocal como en interpretación musical. Durante la actuación interpretarán las obras preparadas durante el seminario, fruto de un proceso de aprendizaje centrado en perfeccionar cada aspecto de la ejecución artística.

«Es la culminación de todo el trabajo realizado durante los tres días de masterclass», explica Vélez, que subraya la importancia de la formación continua para quienes desean desarrollar una carrera profesional en el mundo de la lírica. «Nunca podemos dejar de formarnos. El cantante que piensa que lo sabe todo está acabado como artista», afirma la soprano.

«Deportistas de élite»

La docente compara la preparación de un cantante con la de alguien que entrena a un alto rendimiento. «Los cantantes profesionales somos como deportistas de élite, no podemos estar sin entrenar nuestra voz», señala. En ese sentido, recuerda que el instrumento del intérprete es su propio cuerpo y destaca la necesidad de conocer y cuidar el aparato fonador y los músculos implicados en la respiración.

«Es un instrumento que va con nosotros todo el día, no podemos dejarlo en una cajita guardado si nos vamos de tenderete. Cada uno debe conocerse y saber cuáles son sus límites», añade Vélez, que insiste en la importancia de desarrollar una técnica sólida para afrontar las exigencias del repertorio vocal.

La experiencia acumulada por los responsables del curso tras las siete ediciones anteriores ha permitido adaptar el trabajo a las necesidades concretas de cada participante. Según explica la soprano, cada alumno llega con objetivos y puntos de partida diferentes, por lo que el aprendizaje se desarrolla de forma individualizada. «Cada alumno viene con necesidades distintas: requieren consejos diferentes para mejorar la técnica, la musicalidad y la forma de cantar. Nosotros trabajamos cada nota, cada compás y le damos herramientas para evolucionar en su carrera», explica.

Vélez también defiende que el canto está al alcance de cualquier persona. «Toda persona que puede hablar puede cantar», sostiene. Sin embargo, matiza que la diferencia entre emitir correctamente las notas y convertirse en un verdadero cantante reside en «los matices técnicos, físicos y expresivos» que se adquieren mediante el estudio y la práctica.

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El concierto tendrá lugar este domingo 19 de julio, a partir de las 12.00 horas, en el Salón Dorado del Gabinete Literario. La entrada será gratuita y permitirá al público asistir al resultado del trabajo desarrollado durante el VIII Masterclass de canto lírico e interpretación de EsÓpera, dirigido por Elisa Vélez y Daniel Gil de Tejada.