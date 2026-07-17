Jodido Señor Moma lanza la canción y videoclip de 'Demasiado tiempo', su grito sonoro más personal

Jodido Señor Moma, el proyecto en solitario más íntimo y honesto del músico y promotor musical José Moma, responsable del mítico NYC Taxi, suma un nuevo tema a un repertorio propio en ciernes que pronto dará forma a su primer disco bajo este nombre artístico. Con un videoclip ad hoc, su nueva canción, Demasiado tiempo, ya puede escucharse en plataformas digitales y «es el grito ahogado de quienes crecimos aprendiendo que mostrar sentimientos, pena, tristeza o dolor era una señal de debilidad», en palabras del artista.

Este tema se suma a una nómina de cuatro singles anteriores de su etapa en solitario: Sin Aliento, una oda a la resistencia y la resiliencia, hecha canción; Amanecerá, una herida que encuentra luz; Septiembre, nostalgia pura a guitarra y voz; y Madrid, una despedida que nunca termino de marcharse. Todos estos temas formarán parte de su futuro disco, que verá la luz a lo largo de este año en un novedoso formato de álbum-libro «donde se entremezclan las letras de las canciones con relatos creados dentro de las propias historias de cada tema, algo que podría abrir una nueva manera de vender discos y literatura», apunta Moma.

Concierto de Sargento Camaro

El músico presentará estos temas en directo como artista invitado del concierto de Sargento Camaro, una superbanda conformada por músicos veteranos de Canarias, este sábado 18 de julio en la sala Canarias en Vivo, en Las Torres, a partir de las 22.00 horas.

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Artista, promotor y empresario musical, José Moma ha vivido el escenario desde todos los ángulos, desde la creación de espacios culturales hasta la primera linea de los focos. Alma mater, frontman, compositor y guitarrista de Mujercitas, banda con más de 15 años en activo, ha compartido escenario con Rosendo, Burning, El Drogas, Los Zigarros, Cristina Rosenvinge, DeWolff o Los Coquillos.