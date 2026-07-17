Jodido Señor Moma lanza la canción y videoclip de 'Demasiado tiempo', su grito sonoro más personal
El músico y promotor José Moma descubre el nuevo repertorio de su proyecto en solitario este sábado en la sala Canarias en Vivo
Jodido Señor Moma, el proyecto en solitario más íntimo y honesto del músico y promotor musical José Moma, responsable del mítico NYC Taxi, suma un nuevo tema a un repertorio propio en ciernes que pronto dará forma a su primer disco bajo este nombre artístico. Con un videoclip ad hoc, su nueva canción, Demasiado tiempo, ya puede escucharse en plataformas digitales y «es el grito ahogado de quienes crecimos aprendiendo que mostrar sentimientos, pena, tristeza o dolor era una señal de debilidad», en palabras del artista.
Este tema se suma a una nómina de cuatro singles anteriores de su etapa en solitario: Sin Aliento, una oda a la resistencia y la resiliencia, hecha canción; Amanecerá, una herida que encuentra luz; Septiembre, nostalgia pura a guitarra y voz; y Madrid, una despedida que nunca termino de marcharse. Todos estos temas formarán parte de su futuro disco, que verá la luz a lo largo de este año en un novedoso formato de álbum-libro «donde se entremezclan las letras de las canciones con relatos creados dentro de las propias historias de cada tema, algo que podría abrir una nueva manera de vender discos y literatura», apunta Moma.
Concierto de Sargento Camaro
El músico presentará estos temas en directo como artista invitado del concierto de Sargento Camaro, una superbanda conformada por músicos veteranos de Canarias, este sábado 18 de julio en la sala Canarias en Vivo, en Las Torres, a partir de las 22.00 horas.
Artista, promotor y empresario musical, José Moma ha vivido el escenario desde todos los ángulos, desde la creación de espacios culturales hasta la primera linea de los focos. Alma mater, frontman, compositor y guitarrista de Mujercitas, banda con más de 15 años en activo, ha compartido escenario con Rosendo, Burning, El Drogas, Los Zigarros, Cristina Rosenvinge, DeWolff o Los Coquillos.
- Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
- Vamos a devolver todos los importes': Carolina Darias anuncia que no recurrirán la sentencia del TSJC contra la tasa de basuras
- Prisión para seis integrantes de la banda de narcotráfico dirigida por 'Juke' en Gran Canaria, entre ellos el inspector de Policía Local
- Juke', un fan de 'El coche fantástico' y un inspector de Policía lideraban una trama de narcotráfico en Canarias vinculada al cártel de los Balcanes
- Dos heridos graves tras colisionar una furgoneta y un turismo en la GC-1
- Muere a los 68 años Manuel ‘Noluco’ Doreste, referente de la vela española
- La otra vida del coleccionista de ‘El coche fantástico’: de mostrar su KITT en Televisión Canaria a detenido por narcotráfico en Gran Canaria