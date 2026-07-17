El rodaje de 'Antihéroes', la nueva producción de Nostromo protagonizada por Ángela Cervantes, aterriza en Gran Canaria

Paula Postigo fue el meme nacional del año 2015 cuando soltó un gallo épico en directo en un talent show. Diez años después, arruinada y humillada, se ve forzada a dar clases de música a cinco niños imposibles. Juntos formarán una banda y desafiarán a ¡Cántalo!, el concurso más popular del país, en un camino que mezcla humor, música, amistad y segundas oportunidades. Este es el argumento de Antihéroes, la nueva película producida por Nostromo Pictures, la productora internacional fundada por el grancanario Adrián Guerra junto a Núria Valls, que dirige el cineasta aragonés Miguel Ángel Lamata con la actriz Ángela Cervantes, recién nominada al Goya a Mejor Actriz por La Furia, como protagonista. El rodaje arrancó el pasado junio en Barcelona y aterriza en las próximas semanas para seguir filmando escenas en diferentes localizaciones de Gran Canaria.

Coproducida junto a Lo Vi films y Antiheroes AIE, con la participación de Movistar Plus, RTVE, Netflix y el apoyo del ICAA, el reparto cuenta también con Maxi Iglesias, Téte Delgado, Nina y Álvaro Cavadas.

En palabras del director, Antihéroes, "es una comedia musical familiar que habla sobre el artista que todos llevamos dentro". "Es una historia luminosa y divertida, pero no exenta de un significado universal y profundamente humano. Va dirigida a los más jóvenes y también a ese niño interior que los adultos nunca debemos olvidar. Muchas de mis películas favoritas son musicales, algunos clásicos (Cantando bajo la lluvia, Un americano en París) y otros contemporáneos (Fama, Granujas a todo ritmo, Los commitments), sin olvidar obras recientes tan memorables y exitosas como Escuela de rock, Pitch perfect o Mean girls. La nuestra es una historia de personajes, de segundas oportunidades, de corazones que se niegan a marchitarse", señala el aragonés.

El cineasta también ha explicado que uno de los principales retos del rodaje ha sido acompañar la transformación musical de los personajes y también de los propios actores, ya que varios de ellos no partían de una formación profesional en música.

Ángela Cervantes y Teté Delgado. / Irene Kuroi y Laura Pattoglio

Una reflexión sobre internet

Además, la película ofrece paralelamente una reflexión sobre el papel que juegan internet y las redes sociales en nuestra vida, así como "el límite que hemos de poner a todo ello". "Estoy convencido de que la experiencia de ver Antihéroes será tan lúdica como emocionante, apoyado por un equipo técnico y de producción de primera línea y un formidable reparto con una química asombrosa, encabezado por Ángela Cervantes, Maxi Iglesias, Teté Delgado y Nina, además de un grupo de actores y actrices jóvenes, talentosos y carismáticos con los que todos disfrutaremos identificándonos”, añade el director.

Por último, el director ha defendido que, en un momento social marcado por la crispación y la incertidumbre, la película quiere "reivindicar la alegría" como una forma de resistencia. «Creo que es casi nuestra obligación vital ir hacia la alegría, por muy mal que estén las cosas», ha afirmado Lamata, que ha descrito la cinta como una historia para recuperar «esa sonrisa infantil» con la que se descubre la vida.

Rodajes en Gran Canaria

Este verano son muchos los rodajes de largometrajes que coexisten en Gran Canaria. Esta semana comenzó el rodaje de La Cathédrale, la primera producción íntegramente en inglés de Inefable Productions (ISII Group) dirigida por el cineasta tinerfeño Eduardo Cubillo, con un prestigioso reparto internacional compuesto por el actor tinerfeño Taz Skylar -convertido en una estrella de proyección internacional gracias a su participación en la serie One piece-; la directora y actriz Marta Nieto o Will Keen.

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Además, la próxima semana comienza el rodaje de la película Menudas vacaciones, una comedia familiar de Paz Jiménez que cuenta con un flamante elenco nacional integrado por Salva Reina, Amaia Salamanca, Vito Sanz, Aixa Villagrán, Aitziber Garmendia y Santi Ugalde.