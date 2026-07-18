Alice Kellen: "Sí que he sufrido el bloqueo del escritor, tuve dos años bastante malos"

Alice Kellen, el pseudónimo que utiliza la autora valenciana Silvia Hervás, está viviendo un año de lo más intenso. Una de las reinas españolas de la literatura romántica ha publicado nuevo libro, 'El Club del Olvido', y ha visto cómo se adaptaban a la pantalla por primera vez dos de sus novelas más famosas: 'Todo lo que nunca fuimos', que llegó a los cines en junio, y 'El mapa de los anhelos', que estrena Netflix este viernes 17 de julio en formato miniserie, una historia sobre el duelo protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós.

—¿Tenía claro que 'El mapa de los anhelos' tenía que adaptarse como miniserie mejor que como película?

Sí, siempre lo visualicé más como una serie porque es una novela en la que los personajes evolucionan mucho. Hay un recorrido muy importante entre cómo empiezan y cómo terminan, y creo que una serie permite que esa evolución se vea de una forma mucho más clara. En una película todo queda mucho más comprimido. Evidentemente, ni siquiera una serie puede incluir todo lo que hay en una novela, pero sí ofrece mucho más espacio para desarrollar a los personajes y que el espectador perciba ese cambio.

—Ha estado implicada en el proceso creativo. ¿Cómo ha sido su labor?

Pude leer los guiones y aportar mi visión, sobre todo porque los lectores llevan años viniendo a mis firmas y contándome las frases y escenas que les han marcado más. Aunque Isa [Sánchez], la guionista, ha hecho un trabajo estupendo. Hicimos varias reuniones y todo fluyó muy bien. Compartíamos una visión muy parecida, incluso en aspectos como la música. Me consultaban la estética, cómo me imaginaba que vestían los personajes... Luego, evidentemente, todo eso el equipo de Netflix y la productora lo transformó en algo real.

—¿Le diría a sus lectores que pueden estar tranquilos porque la esencia del libro sigue intacta?

Claro, la esencia se mantiene. Es verdad que hay lectores que entienden muy bien que adaptar una novela al lenguaje audiovisual implica hacer cambios inevitables. Lo que funciona en un libro no siempre funciona en pantalla, y al revés. Por ejemplo, en la novela uno de los personajes principales ya ha fallecido y toda su presencia la vivimos a través de los pensamientos de la protagonista. En la serie eso había que convertirlo en algo mucho más tangible. Son cambios necesarios para que la historia funcione en otro formato. Pero la esencia sigue siendo la misma: la relación entre las dos hermanas, la historia de amor, el duelo, la familia y ese peso que todos cargamos. Todo eso está en la serie.

—¿Participó también en la elección del reparto?

No. Lo que sí me pidieron fue que enviara imágenes de cómo imaginaba a los personajes. Les mandé referencias sobre su aspecto y, después, cuando me enseñaron el reparto definitivo, me pareció fantástico. Ahora mismo, cuando pienso en la novela, ya visualizo a Alicia, Georgina y Pablo, ya no recuerdo lo que yo imaginé.

Alícia Falcó y Pablo Álvarez, en 'El mapa de los anhelos' / MÓNICA LEK / NETFLIX

—¿Cómo surgió la idea de escribir 'El mapa de los anhelos'?

Todo parte de una historia real que conocí de pequeña. Mi madre trabajó durante 10 años en oncología infantil en el Hospital La Fe de València y hubo un caso de unos padres que decidieron tener otro hijo buscando una compatibilidad máxima con su hijo enfermo. Aquello se me quedó grabado desde niña y fue el germen de esta historia. Primero aparecieron las dos hermanas y, a partir de ahí, surgió la idea de que una de ellas ya hubiera fallecido cuando empieza la novela, aunque siguiera estando muy presente durante toda la historia. Y después aparece Will, aunque tenía claro dónde se habían conocido.

—¿Por qué le interesaba tanto que en la novela el amor no fuera la única fuerza que sostiene la historia? Porque también tiene mucho peso el duelo y la relación entre las dos hermanas.

Es que creo que existe un prejuicio bastante extendido sobre la novela romántica. Mucha gente la critica sin haberla leído y piensa que solo cuenta una historia de amor, pero no es verdad. La historia de amor es la columna vertebral, pero cada novela habla de temas distintos. En este caso quería hablar del duelo, de la búsqueda de la identidad, y en otras he hablado de memoria, de enfermedad, de nostalgia, de familia, de relaciones entre padres e hijos.. Porque a los personajes hay que darles un contexto. Al final todos nos enamoramos alguna vez, pero seguimos teniendo una vida familiar, laboral o personal, y todo eso también tiene que verse.

Georgina Amorós, en 'El mapa de los anhelos' / MÓNICA LEK / NETFLIX

—¿Lo mejor que le puede pasar a un escritor es que Neflix adapte una de sus novelas?

No lo sé, supongo que sí. Para mí nunca fue una meta ni un sueño concreto. Creo que como no tenía esas expectativas lo he disfrutado de una manera muy sana. El libro es mi trabajo y esto es un extra, y estoy muy agradecida.

—También puede servir para que sus novelas lleguen a nuevos lectores.

Quizá. El libro tiene ya unos años y una plataforma como Netflix tiene una proyección internacional enorme. Eso es muy interesante para posicionarte en sitios que no te conocen.

Alícia Falcó y Pablo Álvarez, en 'El mapa de los anhelos' / MÓNICA LEK / NETFLIX

—¿Ve más novelas suyas adaptadas en el futuro?

Ojalá. Hay algunas que podrían funcionar en pantalla y otras son más complicadas porque juegan con distintas épocas o con el paso del tiempo.

—Ha confesado alguna vez que le cuesta releer sus propias novelas. ¿Tan autoexigente es?

Sí, me cuesta leerlas todas, las primeras y las últimas. Un libro se queda congelado en el tiempo. Ahí está la persona que eras hace 10 o 15 años, mientras tú sigues cambiando y evolucionando. Es un poco como releer los diarios de la adolescencia. Tengo amigas que incluso los han tirado, y eso que es algo íntimo, mientras que los libros salen a la luz. Las novelas acaban convirtiéndose en una especie de cápsula del tiempo y tienes que aprender a hacer las paces con quien eras cuando los escribiste.

Pablo Álvarez, Alícia Falcó y Georgina Amorós, los protagonistas de 'El mapa de los anhelos' / NETFLIX

—Es una de las autoras más vendidas de España. ¿Ese éxito también genera presión?

Hay cierta presión, aunque depende mucho de cómo sea cada persona y de qué importancia le des. En realidad, en el día a día no cambia demasiado ser la autora más vendida o la número 10. Creo que incluso es más cómodo estar en un lugar un poquito más abajo y no tan en el foco.

—¿Ha sufrido alguna vez el famoso bloqueo del escritor?

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Sí. Tuve un par de años bastante malos. Es verdad que está el bloqueo, que es un trabajo creativo y que a veces es complicado porque tu cabeza es tu peor enemiga. La inspiración existe, pero ocupa una parte muy pequeña del trabajo. Lo importante es sentarte delante del ordenador cada día, pensar, dedicarle tiempo y al final acabas rompiendo con eso. Hay que trabajar un poco tu cabeza, desenredar esos nudos que se van formando a lo largo de los años y seguir adelante. Por suerte, es una etapa que se pasa y ya la he superado.