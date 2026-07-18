El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival celebra su décimo aniversario con una multitudinaria primera jornada en la Playa de San Agustín

La Playa de San Agustín, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, volvió a convertirse este viernes en el epicentro de la música soul con el inicio de la décima edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, un evento que a lo largo de la última década se ha consolidado como una de las principales citas culturales del verano en Canarias.

Miles de personas acudieron al recinto habilitado junto a la playa para disfrutar de una jornada marcada por la música en directo, el ambiente familiar y la presencia de artistas nacionales e internacionales vinculados al soul, el rhythm & blues, el funk y otros géneros relacionados con la música afroamericana.

La edición de este año tiene además un significado especial al coincidir con el décimo aniversario del festival, una efeméride que estuvo muy presente durante toda la noche y que estuvo acompañada por un emotivo reconocimiento a la figura de Dania Dévora, impulsora histórica de este encuentro musical.

Primera jornada del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival 2026 / Fernando Ojeda

Una década de música junto al mar

Desde sus primeras ediciones, el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival ha apostado por un formato singular: conciertos gratuitos al aire libre en un entorno natural privilegiado como la Playa de San Agustín.

La combinación de música en directo, acceso libre y un cartel con artistas de prestigio ha permitido que el festival se convierta en una referencia para aficionados al soul procedentes de distintos puntos de Canarias, la Península y otros países europeos.

La jornada inaugural estuvo marcada por el homenaje a Dania Dévora y el Ayuntamiento anuncia el inicio del expediente para nombrarla Hija Adoptiva a título póstumo

Durante la tarde del viernes, el público fue ocupando progresivamente la arena y los espacios habilitados frente al escenario. Residentes, turistas, familias y seguidores habituales del festival compartieron una velada marcada por la convivencia y el disfrute de la música en un ambiente relajado.

Las agradables temperaturas y la puesta de sol sobre la costa sur de Gran Canaria contribuyeron a crear el escenario perfecto para el comienzo de esta edición especial.

El soul y el rhythm & blues protagonizan el inicio del festival

La programación arrancó con la actuación de Manel Ruiz "El Especialista", encargado de abrir la jornada con una selección musical centrada en el soul, el rhythm & blues, el funk y otros clásicos de la música negra interpretados en formato vinilo.

Su sesión sirvió para preparar el ambiente antes de la llegada de los primeros conciertos en directo.

Posteriormente subió al escenario Koko-Jean & The Tonics, una de las formaciones más reconocidas del panorama actual dentro de los sonidos de raíz afroamericana.

La cantante Koko-Jean Davis y su banda ofrecieron un repertorio que combinó soul, rock and roll, rhythm & blues y funk, logrando una notable conexión con el público desde los primeros temas. La energía de la actuación convirtió rápidamente la playa en un espacio de baile y celebración.

Emotivo homenaje a Dania Dévora

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con el homenaje a Dania Dévora, figura clave en la creación y desarrollo del festival.

La organización proyectó un vídeo que repasó distintos momentos de su trayectoria vinculada al evento, recordando su papel en la consolidación de una cita musical que hoy forma parte de la agenda cultural de Gran Canaria.

Las imágenes mostraron escenas de diferentes ediciones, encuentros con artistas y momentos compartidos con el público a lo largo de los años.

Tras la proyección, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana anunció el inicio del expediente para concederle, a título póstumo, el nombramiento de Hija Adoptiva del municipio.

Primera jornada del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival 2026 / Fernando Ojeda

La noticia fue recibida con una prolongada ovación por parte de los asistentes, que respondieron con muestras de reconocimiento hacia quien impulsó este proyecto cultural desde sus inicios.

El sonido de Memphis toma la Playa de San Agustín

Tras el homenaje, la programación continuó con la actuación de la Memphis Music Hall of Fame Band, formación dirigida por Kurt Clayton y considerada una de las representantes del histórico sonido de Memphis.

La banda ofreció un recorrido por algunos de los estilos más emblemáticos asociados a esta ciudad estadounidense, considerada uno de los lugares fundamentales en la historia del soul y del rhythm & blues.

A partir de las 22:10 horas se incorporaron al espectáculo las voces de Shunta Mosby, Dani McGhee y Candy Fox, que fueron alternándose sobre el escenario para interpretar distintos temas acompañados por la formación.

La combinación de músicos y vocalistas permitió al público disfrutar de un espectáculo centrado en la esencia del soul clásico estadounidense.

Dot. Moore y Bigg Robb completan una intensa noche musical

La recta final de la programación tuvo como protagonista a Dot. Moore, una de las artistas emergentes presentes en esta edición.

Su actuación destacó por la fusión entre los sonidos tradicionales del soul y elementos más contemporáneos vinculados al R&B actual, una propuesta que encontró una buena acogida entre los asistentes.

Más tarde llegó el turno de Bigg Robb, encargado de cerrar la programación individual de la jornada.

El artista estadounidense desplegó una propuesta basada en la mezcla de southern soul, blues, funk y rhythm & blues, animando a buena parte del público a bailar frente al escenario hasta bien entrada la madrugada.

Un gran final coral para celebrar el décimo aniversario

La primera jornada concluyó con uno de los momentos más esperados por los seguidores del festival: el tradicional Gran Final.

Sobre el escenario se reunieron varios de los artistas participantes de la noche, entre ellos la Memphis Music Hall of Fame Band, Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Lenny Williams, Dot. Moore y Bigg Robb.

La interpretación conjunta de varios clásicos del soul puso el broche final a una velada que destacó por la colaboración entre músicos y por la conexión generada con el público.