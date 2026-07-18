‘Tal vez’ agota en cinco minutos las entradas para su pase especial en Gran Canaria tras quedarse fuera de la cartelera inicial

La historia de 'Tal vez' parecía destinada a quedarse sin estreno comercial en Gran Canaria. La película dirigida por Arima León no había sido incluida inicialmente en la programación de los cines de la isla, pese a tratarse de una producción profundamente vinculada a la memoria cultural canaria. Sin embargo, la respuesta del público ha cambiado el rumbo: Yelmo Cines Las Arenas anunció un pase especial para el próximo 21 de julio a las 20:00 horas y las entradas se agotaron en menos de cinco minutos.

El rápido éxito de convocatoria confirma el interés que ha despertado una película que rescata la figura de dos mujeres esenciales de la cultura de Canarias: la legendaria trapecista Pinito del Oro y la poeta Natalia Sosa Ayala. 'Tal vez' imagina el vínculo íntimo entre ambas a partir del encuentro que mantuvieron en 1968, cuando Pinito recurrió a Natalia para escribir sus memorias.

Un estreno reclamado por el público canario

La ausencia inicial de 'Tal vez' en las salas grancanarias generó sorpresa entre espectadores que esperaban poder ver en pantalla grande una historia rodada en las propias islas y protagonizada por referentes del patrimonio cultural canario.

La reacción del público llevó a la organización de este pase especial en Las Arenas, una oportunidad única para quienes reclamaban que la película tuviera presencia en la isla donde nace parte de su historia. La respuesta fue inmediata: en apenas unos minutos no quedaban localidades disponibles.

El fenómeno refleja también el interés por un cine que pone el foco en relatos locales con vocación universal. 'Tal vez' no solo recupera la trayectoria de una artista reconocida internacionalmente como Pinito del Oro, sino que reivindica la figura literaria de Natalia Sosa, una autora cuya obra ha ganado reconocimiento con el paso del tiempo.

La historia de dos mujeres separadas por una época

Ambientada en 1968, la película se adentra en la relación entre Pinito del Oro, una de las grandes figuras del circo del siglo XX, y Natalia Sosa, escritora canaria marcada por una sensibilidad adelantada a su tiempo.

Con Adriana Ugarte en el papel de Pinito del Oro y Tania Santana como Natalia Sosa, la cinta explora una conexión atravesada por los silencios, las cartas y aquello que no pudo expresarse libremente en una España marcada por la represión social y la falta de libertad para muchas identidades.

La directora Arima León construye así un relato sobre la memoria, el deseo y las historias que permanecieron ocultas durante décadas. Más que una reconstrucción histórica tradicional, la película propone una mirada íntima sobre dos mujeres que encontraron en la escritura y en la complicidad un espacio de libertad.

Una película canaria que busca su lugar en las salas

El pase especial de Yelmo Cines Las Arenas supone un nuevo capítulo para una producción que ya había generado expectación antes de su llegada a los cines. La película fue presentada dentro del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y cuenta con una fuerte conexión con el territorio, tanto por su historia como por su rodaje en distintos escenarios de las islas.

El interés demostrado por el público grancanario abre ahora la puerta a que 'Tal vez' pueda encontrar nuevos espacios de exhibición en la isla y ampliar su recorrido entre espectadores que quieren descubrir una historia que durante años permaneció entre cartas, recuerdos y silencios.