‘Idaira’ conquista el Neptuno de Telde y confirma el crecimiento del Festival de Cine como gran escaparate audiovisual de Canarias

El cine canario volvió a vestirse de gala en Telde con la clausura de la cuarta edición del Festival de Cine de Telde, una cita que continúa consolidándose como uno de los grandes escaparates para el talento audiovisual de las islas. El cortometraje ‘Idaira’, de Natt Monroy, se convirtió en el gran protagonista de la noche al recibir el Neptuno de Telde al Mejor Cortometraje, el máximo reconocimiento del certamen.

La ceremonia final, celebrada en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, reunió a cineastas, intérpretes, productores, instituciones y público en una velada que volvió a reivindicar la importancia de contar historias desde una mirada propia. La gala estuvo presentada por la actriz Antonia San Juan y el periodista Adolfo Rodríguez, quienes fueron los encargados de conducir una noche marcada por la emoción y el reconocimiento al cine hecho desde Canarias.

Actuación musical de la Gala de Premiados de la IV Edición del Festival de Cine de Telde / Festival de Cine de Telde

‘Idaira’, la gran vencedora de una edición histórica

El cortometraje dirigido por Natt Monroy logró imponerse en la categoría principal del festival, un premio que reconoce la calidad artística y narrativa de una obra que se alzó como una de las grandes protagonistas de esta edición.

El palmarés también reconoció otros trabajos destacados. El Premio Especial del Jurado fue para Mamma, de Stephanie Longo; el Premio del Público recayó en Vaya Suerte, de Lucía Rubio y Sara Florido; mientras que Pimpa, de Isaac Dos Santos, recibió el reconocimiento dentro de la categoría de Miradas Sociales.

Además, Vaya Suerte volvió a ser premiada en la categoría de Mejor Cortometraje Documental y Cine Experimental, mientras que Phoenix Canariensis, de Jeffrey Lunaris, recibió el Neptuno al Mejor Cortometraje Joven. El premio Memorias de Telde fue para El Carbonero, de Felipe Álamo, y el Pinzón Dorado al Mejor Cortometraje de la Sección Cortos de Canarias fue para Inmaculada, de Amos Milbor.

Una gala para celebrar la identidad canaria

Bajo el lema “Sin acento neutro”, el Festival de Cine de Telde volvió a situar la identidad canaria en el centro de su propuesta. El certamen defendió la riqueza del lenguaje, las historias nacidas desde las islas y la necesidad de impulsar un audiovisual con personalidad propia.

La cuarta edición ha sido una de las más participativas desde el nacimiento del festival, con 330 personas inscritas y una programación que durante dos semanas llevó el cine a diferentes espacios de la ciudad mediante proyecciones, encuentros, talleres y actividades paralelas.

La cita contó también con una cuidada puesta en escena, con una alfombra de recepción inspirada en la bandera de Canarias y un photocall que convirtió la llegada al teatro en una celebración del séptimo arte.

Carlos Alberto Mejías, impulsor y director del festival

Detrás del crecimiento del Festival de Cine de Telde se encuentra el cineasta Carlos Alberto Mejías, director y responsable de una iniciativa que ha ido ganando peso dentro del panorama audiovisual de Canarias. Bajo su dirección, el certamen mantiene como objetivo dar visibilidad a nuevas voces, fomentar la creación cinematográfica y defender un cine con identidad propia.

La organización ha apostado por convertir Telde en un punto de encuentro para creadores y profesionales del sector, reforzando una programación que combina competición, formación y divulgación cultural.

Antonia San Juan recibe un homenaje en el Festival de Cine de Telde / Festival de Cine de Telde

Antonia San Juan recibe el primer Neptuno de Telde Honorífico

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó con la entrega del primer Neptuno de Telde Honorífico, un reconocimiento creado en esta edición para distinguir trayectorias vinculadas al mundo del cine. El galardón fue concedido a Antonia San Juan, actriz, directora y una de las figuras más reconocidas del audiovisual español.

La presencia de San Juan como presentadora y homenajeada reforzó el vínculo del festival con una mirada profesional y artística que conecta el talento local con referentes nacionales.

Un festival que ya mira al futuro

Con un teatro lleno, un palmarés diverso y una identidad cada vez más definida, el Festival de Cine de Telde cerró su cuarta edición confirmando que ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad dentro del calendario cultural de Canarias.

La victoria de Idaira puso el broche final a una edición que volvió a demostrar que el cine hecho en las islas atraviesa un momento de creatividad y crecimiento, con nuevas generaciones de creadores dispuestas a contar sus propias historias desde una perspectiva única.