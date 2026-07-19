Viñas: «El golpe del 36 se gestó desde el 34 con la Italia fascista»

El historiador y diplomático, considerado uno de los mayores expertos en la guerra de España y la dictadura, intervino este miércoles vía streaming en la jornada Golpe a la Democracia: Canarias, julio de 1936, organizada por la Fundación Juan Negrín en su sede de Las Palmas y seguida por numeroso público en la sala de actos de la entidad. A preguntas del historiador Adrián Santana, el experto se refirió a sus investigaciones sobre los gestiones que condujeron al golpe militar, a las que ha dedicado de manera específica al menos cuatro de sus últimos libros.

“La conspiración, puedo afirmarlo de manera rotunda, empezó hacia el año 1933”, dijo el también presidente del comité científico de la Fundación Juan Negrín antes de señalar que lo más importante no fueron los movimientos de monárquicos y carlistas, sino el hecho de que “desde 1934 contaron con el apoyo formal de la Italia fascista”.

Los acuerdos de 30 y 31 de marzo de 1934 que son conocidos, “pero que no se han estudiado con la profundidad debida”, son algunas de las cuestiones que el profesor Viñas desarrolla en su blog y en el que se propone publicar más revelaciones sobre la conspiración que acabó con la República.

“He empezado (en el blog) por la participación de Hitler, y ahora estoy en medio de la participación de los italianos. Todavía no he llegado al 18 de julio, llegaré en septiembre u octubre”, apuntó.

Viñas afirmó que los servicios secretos republicanos conocían los planes de los militares rebeldes a través de sus servicios secretos. “Los gobiernos republicanos fueron una panda de estúpidos, lo digo con todo el cariño que le tengo a la República, el gobierno estaba al tanto de los preparativos; lo que pasa”, agregó, “es que no podemos ir muy lejos porque todos los papeles de la Dirección General de Seguridad han desaparecido”.

Los argumentos que sostienen el título del libro El primer asesinato de Franco: La muerte del general Balmes y el inicio de la sublevación - escrito junto al patólogo Miguel Ull y al piloto Cecilio Yusta-, fueron también y entre otros asuntos, desarrollados por el profesor a lo largo de su fascinante intervención telemática.

La propuesta Golpe a la Democracia se complementa con la exposición, comisariada por Adrián Santana, de documentos originales y en algunos casos inéditos sobre el golpe militar en Canarias. Entre otros, el historiador destaca el expediente judicial abierto contra el gobernador civil, Antonio Boix Roig, por resistirse al golpe; fotografías del Campo de Concentración de Gando con imágenes de Juan Rodríguez Doreste, Felo Monzón Grau-Bassas o Nicolás Díaz Saavedra; las comunicaciones que mantuvo Negrín con la Cruz Roja para conocer el estado de salud de su padre, detenido en Las Palmas, o la documentación de la Brigada Antifascista de Canarias.

La exposición, que se nutre de distintos fondos documentales, fue ideada en principio para completar la oferta de “Golpe a la Democracia: canarias, julio de 1936” y mostrarse solo como aperitivo a la entrevista con Viñas y la posterior mesa redonda con expertos, se prorroga debido al interés generado entre los asistentes.

Puede visitarse en la FJN hasta finales de septiembre -salvo en agosto que la institución cierra por vacaciones- , de lunes a viernes, en horario de 10 a 14 horas.