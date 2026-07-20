Roberto Fonseca (pianista y cantante cubano): "Canarias es uno de esos lugares que te hacen sentir como en casa"

El pianista, cantante, multiinstrumentista, escritor y productor cubano Roberto Fonseca lleva la música en la sangre. No en vano, su madre, Mercedes Cortes Alfaro, fue una legendaria bailarina del Tropicana Club y su padre, Roberto Fonseca Senior, era baterista. Con 51 años y una docena de discos en solitario -junto con numerosos proyectos colectivos a lo largo de toda su carrera-, ha sido nominado en varias ocasiones a los Premios Grammy. Presenta hora La Gran Diversión, un tributo a la época dorada de la música cubana de la década de 1930. La propuesta llega esta semana Canarias dentro del XXXV Festival Internacional Canarias Jazz&Más. Ofrecerá conciertos en Puerto de la Cruz, el jueves día 23 de julio, y un día más tarde en Las Palmas de Gran Canaria.

¿Qué puede esperar el público canario de La Gran Diversión?

Llegamos a Canarias con una serie de conciertos muy especiales, que estarán llenos de mucha música cubana, de pasión y espiritualidad.

¿Le inspira de alguna forma tocar en un entorno como Canarias?

Hay lugares que tienen una magia muy especial y que te hacen sentir como si estuvieras en casa. Creo que, definitivamente, Canarias es uno de ellos.

La Gran Diversión es un espectáculo que evoca a La Habana de otra época y que mira a la tradición cubana, ¿cómo dialoga con el presente en directo?

Se trata de un espectáculo que tiene mucho de tradición pero con códigos musicales modernos. Siempre me ha gustado crear una conexión entre la tradición y la modernidad.

¿Qué le llevó a crear este proyecto?

La Gran Diversión evoca una época muy importante en la historia de la cultura cubana. Y la creación de este proyecto responde a un deseo muy personal que tengo para que se reconozca ese momento en concreto mediante estas sonoridades, que a su vez forman parte de la identidad y el deseo de la cultura cubana. Al mismo tiempo, este proyecto me ha permitido mostrar la riqueza de nuestra cultura tradicional.

¿Qué papel juega la nostalgia en su música? ¿Es más un punto de partida o un objetivo?

La nostálgica en mi música es el punto de partida. Es el motor que impulsa la creación de cada melodía y cada ambiente sonoro en todos y cada uno de mis temas.

"El mundo es una fuente increíble de sonoridades y ambientes sonoros con los que inspirarse"

En este espectáculo hay una fuerte presencia de lo escénico. ¿Cómo concibe la experiencia en vivo?

La puesta en escena para algunos proyectos es muy importante. En este proyecto en concreto, es muy importante que el público se sienta como si estuviera en Cuba, de alguna manera. Cada tema tiene una intención concreta y una historia que contar. Hemos cuidado mucho la puesta en escena unida a la energía que debemos entregar al público.

En este trabajo ha mezclado jazz, hip hop y ritmos afrocubanos. ¿Cómo decide hasta dónde experimentar?

Musicalmente hablando, el mundo es una fuente increíble de sonoridades y ambientes sonoros. Soy una persona que siempre está en busca de nuevas experiencias musicales, que son las que mantienen mi música viva. Por eso siempre estaré en busca de nuevas colaboraciones con diferentes artistas de diferentes géneros.

Mirando atrás, ¿en qué momento sintió que había encontrado su voz propia como para desarrollar su proyecto en solitario?

Siempre quise tener mi propia voz en la música. Gracias a mi familia, escuché todo tipo de músicas desde muy pequeño, porque en mi casa sonaban canciones de todo tipo. Siempre me preguntaba cómo sería unir todos esos ritmos y ambientes sonoros en una misma expresión musical y desde muy temprano empecé a experimentar y afrontar riesgos.

"En mi música, la nostalgia es el punto de partida de cada uno de mis trabajos"

Con más de 20 proyectos y varios discos, ¿qué le sigue motivando a crear?

La motivación es la vida y, para mí, mi música es mi vida y mi vida es mi música.

¿Cree que el jazz afrocubano vive un nuevo momento de expansión global?

El jazz afrocubano siempre tendrá su momento. Depende de las generaciones venideras mantenerlo en el nivel tan alto en que se encuentra en este momento.

¿Qué nuevos caminos le gustaría explorar en sus próximos proyectos?

Hay sonoridades tradicionales de diferentes países que me fascinan y solo debo encontrar el momento preciso para entrar en el estudio con nuevos y diferentes músicos y crear nuevas vibraciones musicales.

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"Creo firmemente que el jazz afrocubano siempre tendrá su momento de éxito"

Si pudiera colaborar con cualquier artista actual, ¿quién sería?

La lista es bien extensa, tanto por el lado de jóvenes promesas como de compañeros ya consagrados y de diferentes estilos. Pero hay dos personas que ya no están y que me hubiese gustado al menos estar en uno de sus conciertos. Se trata de Arsenio Rodríguez y Miles Davis.