La escritora Andrea Abreu recibe el Premio Boreal 2026

La escritora tinerfeña Andrea Abreu ha sido galardonada con el Premio Boreal 2026, un galardón que pretende reconocer públicamente trayectorias profesionales acordes con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con los que está alineado el evento, y que representan un camino hacia el desarrollo sostenible. La próxima edición del Festival Boreal tendrá lugar en Los Silos (Tenerife) los días 18 y 19 de septiembre.

Abreu recibe esta distinción por su innovación en la literatura contemporánea y por generar debate a través de su producción literaria sobre el territorio, la identidad y el modelo socieconómico de Canarias, además de por llevar más allá de las fronteras canarias la cultura ligada a los entornos rurales del Archipiélago, y por poner en valor el papel de la mujer en los entornos rurales y descentralizados.

Andrea Abreu (Icod de los Vinos, 1995), escritora y periodista, fue seleccionada en 2021 como una de las 25 mejores autoras de su generación por la revista Granta. Su primera novela, Panza de burro (Editorial Barrett, 2020) supuso todo un acontecimiento literario, con traducciones a una treintena de idiomas y más de 100.000 ejemplares vendidos en español. Pajaritos preñados (Anagrama, 2026) es su segunda novela.

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Se trata del sexto galardón a los valores socioambientales de diferentes personalidades que otorga el Festival Boreal. Los anteriores cinco premios recayeron sobre la windsurfista Iballa Ruano, el periodista Pepe Naranjo, la bióloga marina Natacha Aguilar, el festival de música conejero Sonidos Líquidos y la bióloga Atteneri Rivero.