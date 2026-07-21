El festival boutique Malvasoul Con Estilo regresa al Parque Doramas con 'The Ritual' de Anané y Louie Vega como plato fuerte

El festival Malvasoul Con Estilo vuelve a citar a los amantes del sonido de calidad en uno de los rincones más emblemáticos de la capital canaria: en el histórico Parque Doramas. Tras el arrollador éxito de la pasada edición de 2025 que contó con leyendas de la talla de Booka Shade y Carl Craig, la cita regresa el próximo 26 de septiembre consolidada como el referente del concepto festival boutique en el archipiélago.

Siguiendo su filosofía fundacional, Malvasoul vuelve a limitar su aforo a tan solo 1.000 asistentes, garantizando así una experiencia cómoda, exclusiva y en perfecta sintonía con el entorno natural. Una cuidada combinación de lujo, proyección turística, elegancia y un compromiso firme con la vanguardia musical.

The Ritual': Vanguardia y raíz en un cara a cara legendario

El indiscutible plato fuerte de esta edición estará liderado por una de las parejas más influyentes de la escena electrónica global: Anané y Louie Vega, quienes presentarán en la isla su aclamado concepto 'The Ritual'.

Se trata de un auténtico viaje sonoro donde la energía en cabina de ambos artistas se entrelaza para fusionar el House, el Afro, los ritmos ancestrales, el Soul y el Disco.

Louie Vega, ganador de un premio Grammy y mitad del mítico dúo Masters At Work, es una figura fundamental para entender la historia de la música dance neoyorquina y mundial.

A su lado estará Anané Vega, nacida en Cabo Verde, una artista polifacética , cantante, compositora, DJ y empresaria, que aporta a la sesión una arrolladora elegancia, una sensibilidad cosmopolita y una conexión única con el público.

Del 'Warm Up' al talento local : Un encuentro intergeneracional

La jornada arrancará con el Warm Up de María Ordóñez, polifacética artista, actriz, DJ, música y modelo, encargada de marcar las primeras notas y envolver el espacio en una atmósfera sofisticada.

La identidad propia de Malvasoul estará de nuevo custodiada por sus DJ residentes: Mr.Paradise, Emma Play y The PiriExperience, auténticos artífices del sello musical característico de este festival.

Además, reafirmando su compromiso con la escena de las islas, esta edición contará con una nutrida representación del talento local. Nombres como LE.Bautista, La Capria, García, La Armas, Vira Dj y Non Identical conformarán una propuesta en la que la juventud y la veteranía se darán la mano, convirtiendo la pista de baile en un genuino encuentro intergeneracional.

El evento, producido en conjunción con el diario La Provincia y la revista Con Estilo y que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias a través de Turismo de Canarias, ICDC, IQOS, Ayuntamiento de Las Palmas, Sociedad de Promoción de Las Palmas, Martin Miller, Mahou, Binter promete ser una de las citas culturales y de ocio más exclusivas del final del verano en Gran Canaria.

Noticias relacionadas

Debido al aforo limitado diseñado para mantener la esencia 'boutique' del festival, la organización recomienda adquirir los pases con antelación. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Tickety.es.