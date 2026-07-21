Maspalomas se consolida como la cita internacional de referencia para el mundo de la trompeta

Maspalomas volvió a convertirse en punto de encuentro internacional que reunió a algunas de las figuras más reconocidas mundialmente en el ámbito de la trompeta. La 19ª edición del Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas, celebrada del 9 al 15 de julio, ofreció un amplio programa artístico y formativo en el que participaron profesionales, docentes, estudiantes y aficionados.

Bajo la dirección artística de Chano Gil y la coordinación de José Vicente Araña, el festival combinó conciertos con clases magistrales, talleres, concursos y actividades. Más de 400 jóvenes, procedentes de más de 15 países, compartieron experiencias y formación con intérpretes y profesores de reconocido prestigio, como Pacho Flores, Gábor Tarkövi, Clément Saunier, James Fountain, Merrie Klazek, Oswaldo Zapata y Juan Antonio Martínez.

La vertiente formativa ocupó un lugar preferente con el Festival Joven, un taller de jazz e improvisación y el XI Concurso Internacional de Repertorio Orquestal Adolph Herseth In Memoriam, dirigido a jóvenes trompetistas. El VIII Encuentro Internacional de Mujeres Trompetistas reunió a Merrie Klazek, Zharick Tatiana Cifuentes y Kasandra Keeling para destacar el papel de las mujeres en este ámbito.

Programación variada

La programación comenzó en el Auditorio Alfredo Kraus con el concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el trompetista venezolano Pacho Flores. Uno de los principales atractivos de esta edición fue la actuación del conjunto austríaco Mnozil Brass en el Auditorio Las Tirajanas, con un espectáculo creado para celebrar sus tres décadas de trayectoria, reconocida internacionalmente por combinar el virtuosismo de sus músicos con una particular puesta en escena.

El jazz tuvo también una presencia destacada este año con la presencia de Peter Asplund, que ofreció una actuación con su cuarteto, en The 19th Hole, y compartió escenario con la Gran Canaria Big Band, en la explanada del Faro de Maspalomas. La diversidad de escenarios continuó con La trompeta en el templo en el Templo Ecuménico El Salvador, en Playa del Inglés, con Gábor Tarkövi, Clément Saunier, James Fountain, Merrie Klazek y Juan Antonio Martínez. A esta cita se sumó Ecos de los Andes al Caribe, con Oswaldo Zapata y Óscar Trujillo, que recorrió diferentes estilos, tradiciones y formas de entender el instrumento.

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El Parque Tony Gallardo acogió la propuesta Y de pronto un concierto, protagonizada por Gran Canaria Brass Quintet. El festival concluyó en el Auditorio Las Tirajanas, con una gala dedicada al centenario del nacimiento de Miles Davis.