El NYC Taxi recupera la música en vivo a pie de playa con tres conciertos el sábado 25 de julio

El NYC Taxi Rock Bar, enclavado en primera línea de La Cícer y emblema de la extinta Ruta Playa Viva, programa una tarde de música en vivo a pie de calle este sábado 25 de julio para revivir durante unas horas el espíritu de un circuito que, años atrás, abría espacios de encuentro alrededor de la música en directo al aire libre en las arterias capitalinas. A partir de las 17.30 horas, la terraza del local gastromusical que regenta el músico y promotor José Moma vuelve afinar la melodía de otro tiempo en el Paseo de Las Canteras con un cartel de tres bandas locales de estilos diversos y repertorio propio: The Cheapest Red Vine, Ignotos y Jodido Señor Moma, con acceso gratuito y la condición de no consumir bebidas ajenas al local.

La banda que preside el cartel este sábado es The Cheapest Red Wine, un proyecto musical reciente nacido en 2023 en Gran Canaria, que fusiona sonoridades de rock, psicodelia, grunge e indie, con letras introspectivas y una energía cruda. La banda está compuesta por los músicos veteranos Thiago Halmensch-lager, en voz y guitarra; Marcial Bonill, al bajo, Juanma Barroso, a la guitarra y Jacinto Ojeda, a la batería, que atesoran décadas de experiencia musical en la escena isleña. En abril de 2025 lanzaron su primer álbum homónimo, que engloba ocho canciones con influencias de The Beatles, Rolling Stones o The Strokes, así como de los sonidos de los 90, y en cuyo repertorio desfilan temas como Destroy, The Green Light y Super Hard.

Por su parte, Ignotos, nacida también en Gran Canaria en 2023, es una formación de rock "que combina la pasión y la intensidad del pasado con un espíritu rebelde y audaz", y que bebe del rockabilly, el rock blues y el rock clásico. Sus letras abordan temas variados como, en sus palabras, "las experiencias de la vida cotidiana, la angustia de vivir con monotonía o emociones intensas como el rechazo a la hipocresía o al que dirán, los amoríos fugaces o una noche de fiesta".

Además, el cartel cuenta con la actuación del propio José Moma al frente de su nuevo proyecto en solitario, Jodido Señor Moma, que define como el más "íntimo y honesto" de sus 30 años de trayectoria dentro del rock y donde destaca su naturaleza "sincera y visceral, donde la canción tiene espacio para respirar". Integrante de la banda local Mujercitas, sus nuevas temas formarán parte de un futuro disco que verá la luz a lo largo de este año en formato de disco-libro.

Este conjunto de bandas ha actuado en los pocos espacios abiertos para la música en directo en la ciudad, como las salas Canarias en Vivo, El Sótano Analógico o Buenos Aires Jazz Café, así como en pequeños festivales isleños, toda vez que el sábado tienen la oportunidad de descubrir sus universos sonoros con el mar y el horizonte de Las Canteras como telón de fondo.