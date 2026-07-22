‘Las islas afortunadas’, primera película canaria que se estrena en el Festival Internacional de Cine de Toronto

Las islas afortunadas, la nueva película de Helena Girón y Samuel Delgado, celebrará su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF 2026), uno de los festivales más importantes del mundo. El estreno se dará en la sección Discovery, dedicada a estrenar primeras y segundas películas de cineastas emergentes. El TIFF selecciona cada año en Discovery en torno a una veintena de títulos de todo el mundo y por ella han pasado, en ediciones anteriores, las óperas primas de cineastas como Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuarón o Ildikó Enyedi.

El Viaje Films, con una parte significativa del equipo que se hizo cargo de la película canaria con más espectadores de los últimos años, La Lucha (de Jose Alayón), se hace cargo de la producción, que comparte con La Banda Negra y la productora griega Asterisk*. De esta manera, Las islas afortunadas es el primer largometraje de dirección canaria, así como de producción mayoritaria de productoras canarias, que debuta en el festival.

La película está producida por José Alayón (El Viaje Films), Samuel Delgado (La Banda Negra) y Vicky Miha (Asterisk*) y cuenta con Marina Alberti como productora ejecutiva. José Alayón (director de La Lucha y DOP de Eles transportan a morte) intervino también como director de fotografía; Silvia Navarro (La Lucha) y la chilena Amparo Baeza (Blanco en Blanco), como directoras de arte; en el montaje, Manuel Muñoz Rivas (Eles transportan a morte), con música del colombiano Camilo Sanabria (la serie de NetflixCien años de soledad) y Leandros Ntounis (Canino), como diseñador de sonido.

La cinta está protagonizada por Luisa Ahl Laabiad, actriz no profesional de origen saharaui que debuta en el cine junto a los prestigiosos intérpretes franceses Lou Castel (que ha trabajado a las órdenes de Mario Bellochio, Wenders, Fassbinder o Haneke) y Gregorie Colin (La vida soñada de los ángeles, de Érick Zonca). El proceso de casting ha sido dirigido por Cendrine Lapuyade (La Lucha, Espíritu sagrado) y ha permitido la incorporación al filme de un nutrido grupo de actores no profesionales canarios para los roles secundarios. La película se filmó en Súper 16 mm íntegramente en Canarias, en localizaciones de las islas de La Graciosa, Lanzarote y Tenerife.

Sinopsis de 'Las islas afortunadas'

Esta fábula histórica, que reflexiona sobre el pasado y el presente de las islas, se centra en La Graciosa. En las áridas Islas Canarias del siglo XV, Fátima sirve al marqués que controla la única fuente de agua potable de La Graciosa. Sin embargo, cuando el pozo se seca y el pueblo comienza a rebelarse, debe emprender un viaje en busca de la supervivencia colectiva.

En palabras de sus directores: “Con Las islas afortunadas, exploramos cómo los sistemas de poder emergen de la escasez y el miedo, devastando la tierra y a la gente que la habita. Pero también de cómo, en medio de la privación, pueden surgir gestos emancipadores de solidaridad y rebelión. En un rincón olvidado de nuestra historia colonial, evocamos un mundo de sequía y conquista, donde los destinos de personas esclavizadas, colonos y supervivientes, tuvieron que converger en el violento nacimiento de un orden nuevo. Atravesamos un presente ruinoso, en el que olvidamos que el impulso de ayudarnos mutuamente es tan fundamental para el ser humano como el deseo de poder. A lo largo de la historia, las jerarquías siempre han intentado sofocar este instinto colectivo, sustituyendo la cooperación por la competencia, o la abundancia por el control y la limitación. Sin embargo, este instinto persiste, alumbrando nuevas formas de habitar el mundo".

Las islas afortunadas contó con el apoyo del ICAA Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Hellenic Film & Audiovisual Center, programa Europa Creativa MEDIA, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Televisión pública de Canarias y Ayuntamiento de Arona. Como proyecto, formó parte del programa Residencias de la Academia de Cine Español, Catapulta - Ficunam y Oxbelly. Recientemente, fue seleccionado en el D’A Talents Lab y en el Last Push de ECAM Forum.

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Helena Girón y Samuel Delgado

La dupla formada por los cineastas Helena Girón (Santiago de Compostela) y Samuel Delgado (La Laguna, Tenerife), lleva más de diez años de intensa actividad creativa. Su trabajo investiga las relaciones entre mitología, historia y materialismo. La mayor parte de su filmografía está dedicada a profundizar en el imaginario histórico y simbólico de Canarias con una perspectiva vanguardista.