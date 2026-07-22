La movilización social da resultados: Cine Yelmo Las Arenas suma nuevas funciones de 'Tal vez' del 24 al 28 de julio

Tal vez, el largometraje dirigido por la cineasta grancanaria Arima León que explora la relación sentimental entre la trapecista Pinito del Oro y la poeta Natalia Sosa Ayala, por fin puede disfrutarse en varias sesiones en la isla natal tanto de su realizadora como de sus personajes protagonistas y de casi la totalidad del equipo artístico. La película se proyectará en Cine Yelmo Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, desde el 24 al 28 de julio, a las 20.20 horas en todos los casos, después de que su estreno nacional en salas comerciales de todo el país el pasado 10 de julio excluyese precisamente a la Isla en el listado completo de cines que la programaban en cartelera.

Esta desafortunada circunstancia provocó una movilización masiva en redes sociales y medios de comunicación, que reclamaban la proyección de Tal vez en la isla en que se rodó y se enmarca la trama del largometraje, y que además puso de manifiesto la grave problemática de exhibición y distribución que padece el cine hecho en Canarias, así como la falta de salas que apuesten por el cine autoral o independiente en el caso de Gran Canaria.

Como resultado, Cine Yelmo Las Arenas programó una sesión especial el martes 21 de julio, que agotó las entradas en pocos minutos, y que contó con la presencia de la propia directora, junto con la actriz Tania Santana, quien interpreta a Natalia Sosa Ayala, y de Lydia Palencia, directora de producción en ISII Group.

Tras esta puesta de largo de Tal vez en la isla de Gran Canaria, después de su estreno mundial en el marco de la 25º edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria dentro de la sección Canarias Cinema el pasado abril, el público grancanario vuelve a tener la posibilidad de disfrutar de esta ópera prima que trenza memoria histórica, amor y derechos silenciados y magia circense en pantalla grande.

Sinopsis de 'Tal vez'

En 1968, la estrella mundial del Circo Price, Pinito del Oro, prepara su última actuación. Pero antes de su retirada, quiere elaborar sus memorias. En la poeta canaria Natalia Sosa encuentra a la biógrafa perfecta: pocos la conocen fuera de su isla, pero sus textos son desgarradores. Su magnetismo es tal que surge entre ellas una conexión profunda que levanta sospechas, hasta que el encargo se rompe. Quedan cosas por decir. Pero su amistad se consolida durante décadas con cartas que sortean los obstáculos de la época. Lo que esas hojas guardan por fin saldrá a la luz.