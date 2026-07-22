Temudas celebra su 30º aniversario con récord de 17 compañías canarias y el Ballet Nacional como gran apertura

A veces en julio, otras en septiembre, las calles y plazas de Las Palmas de Gran Canaria experimentan una metamorfosis que trasciende lo cotidiano. Es una imagen habitual ver cómo familias, niños, mayores y personas de todas las edades se adueñan del espacio público, llenando de vida y color cada rincón de la ciudad para disfrutar de la magia del teatro, la música, la danza y el circo.

Martina Andrés

Las plazas dejan de ser lugares de paso para convertirse en escenarios vibrantes donde la ciudadanía construye su identidad a través de la cultura compartida. Con este espíritu de encuentro, el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza (Temudas) se prepara para conmemorar sus tres décadas de historia con una edición que promete ser un hito en el calendario cultural del Archipiélago desde el 10 al 26 de septiembre.

Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, define esta 30ª edición como la consolidación de «un compromiso decidido por la cultura entendida como servicio público esencial».

Así, el festival se perfila como una herramienta fundamental para proyectar la ciudad al mundo, especialmente en un momento clave en el que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. «Esta ciudad entiende la cultura como una seña de identidad y como un motor de transformación», afirma Darias, subrayando que la programación de esta edición refleja fielmente el camino recorrido desde la fundación del festival en 1996.

En este sentido, el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, pone el foco en que el despliegue que se ha hecho para celebrar estos 30 años es inédito, con un presupuesto de, en sus palabras, «más de un millón de euros», lo que supone un incremento respecto a años anteriores para garantizar una programación de máxima calidad.

17 compañías canarias

El dato más relevante de este esfuerzo es el apoyo al sector de la tierra: el festival bate su propio récord con la participación de 17 compañías canarias -13 seleccionadas a través de una convocatoria pública-, una cifra nunca alcanzada hasta ahora que pone de relieve el inmenso talento que existe en el Archipiélago.

En total, 53 compañías nacionales e internacionales ofrecerán 95 funciones (contando los pases que se repiten), reafirmando al Temudas como una de las referencias de las artes escénicas en España.

Apertura con ballet

La apertura del festival tendrá lugar el 10 de septiembre con una gala inaugural en el Teatro Pérez Galdós, un espacio elegido como un guiño simbólico al lugar donde nació el certamen hace treinta años. El Ballet Nacional de España será el encargado de inaugurar la cita con Afanador, una obra inspirada en la fotografía de Ruven Afanador que llega avalada por el éxito de haber cosechado cinco Premios Max.

Como cierre de oro, el 26 de septiembre, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria protagonizará el tradicional concierto entre contenedores en la Terminal de Boluda Corporación Marítima, clausurando dos semanas de intensa actividad escénica.

«Llevo 30 años en el Temudas, muchas veces parece que puede ser un hijo», confiesa por su parte Marisol García, directora artística del festival desde sus incios. «Ese miedo escénico que da ver un espacio vacío desaparece cuando ves cómo todo el mundo responde, eso es lo que me mantiene con ilusión», añade.

Programación nacional e internacional

La programación de este 30º aniversario destaca por su carácter cosmopolita y la calidad de sus propuestas. Por primera vez en la historia del Temudas, una compañía japonesa, Toy Toy Toy, participará con una exhibición basada en la habilidad con el yoyó liderada por campeones mundiales.

El panorama internacional se enriquece con la presencia de compañías veteranas como la alemana Theater Titanick, que presenta un espectáculo visual sobre el cambio climático, y la castellonense Xarxa Teatre con su montaje multidisciplinar Babel.

El funambulismo tendrá un papel relevante de la mano de las francesas Minuit Compagnie y Compagnie Adhok, mientras que el circo y el teatro visual llegarán desde Reino Unido, Portugal, Bélgica, Irlanda, Italia, Argentina y Guatemala.

En el ámbito nacional, el festival ha programado dos de los montajes más destacados de la temporada, premiados en los últimos Premios Max: Gota, de Txema Muñoz (Mejor espectáculo de calle), y Juancaballo, de la Compañía Juan Berlanga.

La oferta se completa con doce coreografías de danza de distintos estilos, incluyendo la danza vertical de La Glo Circo sobre la fachada del Elder, el trabajo de Daniel Abreu en Selva y la propuesta inmersiva de teatro de objetos de Mama Crea, que se instalará en los soportales del Edificio Miller.

El circo español estará representado por formaciones de primer nivel como Eia, Nacho Flores o Puntocero Company, cuya obra combina acrobacias con música en directo.

Protagonismo del talento canario

Las compañías canarias constituyen el eje central de esta celebración, ocupando un lugar privilegiado en el cartel. García subraya que el festival actúa como un escaparate estratégico para que programadores nacionales e internacionales descubran y exporten el talento de las Islas hacia otros mercados. Entre las propuestas más destacadas figura la de Clapso Producciones -que este año también está de celebración, con su 35º aniversario- con la performance 30MUDAS, Performance Delicatessen, una metáfora itinerante sobre el origen y evolución de las artes escénicas en la ciudad.

La música con sello local también tendrá su espacio con la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, que celebra una década de participación ininterrumpida en Temudas con un programa de pop-rock de todas las épocas.

La danza y el teatro se fusionarán en trabajos como Liberté, el despertar del ser, de Rocío Pozo, una coproducción con el Pérez Galdós, o las piezas de Peso Producciones & Ian Garside y El Jablero Cía de Danza.

El público también podrá disfrutar del humor de Rebambaramba, las habilidades circenses de Los Watones Lokos y Aurora Jara, además de la obra de Fabián Lomio, Cenadefindeaño. Resonare, que ofrecerá hasta nueve pases debido a su aforo limitado.

La mayor parte de esta extensa programación mantiene su carácter abierto y gratuito en los espacios públicos. Únicamente las funciones del Ballet Nacional en el teatro, el concierto de clausura y la propuesta de Fabián Lomio requieren entrada o invitación previa.

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Aunque el programa detallado con todos los horarios se está terminando de perfilar y estará disponible para el público a finales de esta semana en los portales lpacultura.com y lpatemudasfest.com, la ciudad ya respira la expectación de su gran fiesta escénica.