The Jacksons llegan a Fuerteventura “con muchas ganas” para protagonizar el gran concierto de La Carpa 2026

The Jacksons ya están en Fuerteventura. La mítica formación estadounidense aterrizó este martes en la isla con “muchas ganas” de reencontrarse con sus seguidores y ofrecer un concierto que promete recuperar algunos de los grandes himnos de una de las bandas más influyentes de la historia de la música.

La comitiva, formada por más de 20 personas y encabezada por Marlon y Jackie Jackson, fue recibida en Pájara por David Navarro, propietario de la productora DN7 Music y promotor de La Carpa 2026, el festival que este verano vuelve a convertir Fuerteventura en uno de los grandes escenarios musicales de Canarias.

Los integrantes del grupo mostraron su satisfacción por pisar por primera vez la isla majorera y aseguraron estar preparados para ofrecer “un gran recital” con los grandes éxitos que marcaron una época. La llegada de The Jacksons coincide además con un momento de renovada popularidad de la familia Jackson a nivel internacional tras el estreno de Michael, la película sobre la vida de Michael Jackson protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, que ha liderado la taquilla en numerosos países.

Un concierto histórico para Fuerteventura

The Jacksons actuarán este miércoles 22 de julio en La Carpa 2026, en la Playa de Sotavento, en Jandía, en el que será su primer concierto en la provincia de Las Palmas y la segunda actuación de la formación en Canarias después de la visita realizada a Tenerife en 2018.

La banda llega a la isla con un repertorio cargado de clásicos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. El propio Marlon Jackson avanzó que el público podrá disfrutar de “todas las canciones que ustedes hicieron número uno para nosotros”, con temas imprescindibles como I Want You Back o I’ll Be There.

Para David Navarro, responsable de DN7 Music, conseguir la presencia de The Jacksons en Fuerteventura supone uno de los grandes hitos de la historia de La Carpa. “Traer a los Jacksons a Fuerteventura ha sido un reto para nosotros”, afirmó, destacando que la presencia del grupo supone una forma de celebrar la segunda edición consecutiva del festival y consolidar un cartel “a la altura de las mejores citas internacionales”.

La Carpa 2026 amplía su apuesta internacional

El concierto de The Jacksons forma parte de una programación que busca situar a La Carpa como una de las grandes propuestas musicales del verano en Canarias. El festival, organizado por DN7 Music por segundo año consecutivo en Pájara, se celebra coincidiendo con el 38º Campeonato Mundial de Windsurf y Wingfoil y cuenta con un recinto con capacidad para 4.500 personas.

La edición de 2026 mantiene una programación de 17 noches consecutivas de música, desde el 16 de julio hasta el 1 de agosto, con una combinación de artistas internacionales, propuestas electrónicas, música latina y sesiones con algunos de los nombres más destacados de la escena actual.

Tras la apertura protagonizada por Bresh y Luar La L, el calendario continuará con actuaciones como la de Wade, Fran Hernández, Los Canarios, Miguel Bastida, Andrés Herrera y Cris Ocaña; la noche de salsa con Huey Dunbar, voz histórica de DLG; o la Fiesta Havana Club, entre otras citas previstas hasta el cierre del festival.

Entradas disponibles para vivir la cita

Las entradas para las actuaciones de pago continúan a la venta a través de la web tureservaonline.es y también de forma física en Oasis Wildlife, en La Lajita, y en la cafetería Bocafé del Centro Comercial Las Rotondas.

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La Carpa 2026 cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Pájara, Playas de Jandía, el Cabildo de Fuerteventura, Fuerteventura Reserva de la Biosfera, el Gobierno de Canarias, Turismo de Canarias y diferentes entidades colaboradoras que apoyan una cita que aspira a situar a la isla como referencia cultural y musical durante el verano.