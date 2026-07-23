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Art al Quadrat activa una performance que reivindica los derechos del colectivo LGTBIQ+ anulados durante el franquismo

La acción participativa, que se celebra este viernes en la plaza de Santa Ana, toma como referencia documentos reales del Archivo Provincial de Las Palmas

 

Las artistas gemelas Art al Quadrat en el CAAM.

Las artistas gemelas Art al Quadrat en el CAAM. / Quique Curbelo

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La Provincia

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El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) invita a la ciudadanía a participar en la performance colectiva liderada por Art al Quadrat, dúo artístico formado por las gemelas Mónica y Gema del Rey Jordà (Valencia, 1982-, en el contexto de la exposición Memorias colectivas / Represiones cotidianas, que exhibe este centro de arte con el comisariado de José Luis Pérez Pont.

Bajo el título Transmutación IV, la activación arrancará el viernes 24 de julio a las 18.00 horas, desde la plaza de Santa Ana de la capital grancanaria hasta el espacio CAAM-San Antonio Abad, con la colaboración de LPGC 2031. Junto a las dos creadoras valencianas, participarán seis artistas de la isla: Ninfa, Aythami Legendary, Gamora Poison, Demi, Virgen y Delirio, así como todo el público que quiera sumarse a la propuesta.

A partir de documentos custodiados por el Archivo Provincial de Las Palmas, las artistas proponen una transmutación de palabras peyorativas –dirigidas al colectivo LGTB en Canarias durante la dictadura franquista—, en vocablos que representan la lucha colectiva por los derechos y la libertad sexual, y que hoy son términos prohibidos en las comunicaciones de la administración Trump.

“Se deja patente pues que el pasado y el presente no quedan tan lejos y que hay que seguir luchando contra nuevos fascismos que amenazan los avances conseguidos”, expresan las artistas en un manifiesto previo. Utilizando papel y tijeras, se recompondrán colectivamente estas palabras otorgándoles un nuevo significado.

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Visita guiada

La acción culminará en un pasacalle festivo hasta el espacio CAAM-San Antonio Abad, donde el dúo Art al Quadrat conducirá una visita guiada a su exposición para todos los públicos, a partir de las 19.00 horas. La muestra Memorias colectivas / Represiones cotidianas continúa abierta hasta el 27 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

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