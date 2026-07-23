Elvira Sastre y Sara Torres comparten por primera vez una mesa literaria en Culture & Business Pride

Las escritoras Elvira Sastre y Sara Torres compartirán por primera vez una mesa conjunta dentro de las Chill Conferences de Culture & Business Pride en un encuentro que tendrá lugar en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) el próximo 29 de julio. Con el patrocinio de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y Promotur Turismo de Islas Canarias, esta conversación reunirá a dos de las voces más relevantes, leídas y admiradas de la literatura contemporánea en lengua española. Una cita que muchas lectoras y lectores llevaban tiempo esperando y que convertirá a Gran Canaria en escenario de un diálogo único sobre escritura, deseo, identidad, cuerpo, amor, memoria y lenguaje.

La mesa, titulada Aquellas palabras nuestras, formará parte del programa cultural de Culture & Business Pride 2026, que vuelve a situar a Canarias como territorio de encuentro entre cultura, diversidad, pensamiento contemporáneo y derechos humanos.

Elvira Sastre es una de las autoras más influyentes de su generación. Poeta, escritora y traductora, ha construido una relación muy especial con miles de lectores a través de una obra marcada por la emoción, la intimidad, la pérdida, el amor y la palabra como refugio. Su escritura ha conectado con públicos muy diversos y la ha consolidado como una de las figuras literarias más importantes de los últimos años.

Sara Torres, escritora, poeta y doctora en Estudios de Género, es una de las voces más potentes de la literatura actual. Su obra explora el deseo, el cuerpo, la identidad, los vínculos, la sexualidad, la memoria y las formas de nombrar aquello que muchas veces queda fuera del relato tradicional. Su mirada literaria, profundamente contemporánea, ha abierto nuevos espacios de pensamiento y sensibilidad en la narrativa y la poesía en español.La presencia conjunta de Elvira Sastre y Sara Torres en una misma conversación supone uno de los momentos más especiales de esta edición de Culture & Business Pride, al reunir a dos autoras con universos propios, públicos muy fieles y una enorme capacidad para generar emoción, reflexión y comunidad a través de la literatura.

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Esta Chill Conference se enmarca en una edición especialmente relevante de Culture & Business Pride, que este año desarrollará en Gran Canaria una programación cultural, artística y musical vinculada a la diversidad, los derechos humanos, la creación contemporánea y la visibilidad LGTBIQA+. El festival reunirá conferencias, encuentros, acciones artísticas y conciertos gratuitos, reforzando el papel de las Islas Canarias como espacio abierto, internacional y comprometido con la cultura y la igualdad.