La Semana del Cine Japonés dedica su 24º edición a Kiyoshi Kurosawa

La Casa de Colón acoge la 24ª Semana del Cine Japonés de Las Palmas de Gran Canaria, organizada por la Asociación de Cine Vértigo con la colaboración del centro museístico, del 27 al 31 de julio.

Bajo el título Kiyoshi Kurosawa. Inquietante extrañeza, esta nueva edición propone un recorrido por la obra de uno de los realizadores más singulares e influyentes del cine contemporáneo japonés, cuya filmografía ha trascendido las fronteras del cine de género para convertirse en una profunda reflexión sobre la sociedad actual.

Todas las proyecciones tendrán lugar en la Casa de Colón, de lunes a viernes a las 1.30 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Consolidada como la actividad de divulgación de la cultura japonesa más veterana de Las Palmas de Gran Canaria, la Semana del Cine Japonés vuelve a reunir una selección de títulos esenciales que permitirá al público acercarse a la obra de un director capaz de transformar el thriller, la fantasía o el terror en herramientas para explorar la alienación, la crisis de la identidad, el aislamiento y las incertidumbres de la modernidad.

Conferencia inaugural

Como en ediciones anteriores, la primera jornada comenzará con una conferencia introductoria. El lunes 27 de julio, a las 18.30 horas, el miembro de la Asociación de Cine Vértigo, Jesús García Hermosa, ofrecerá la charla El futuro ya no es lo que era: de la década perdida al colapso digital, en la que analizará la evolución de la obra de Kurosawa y las principales claves temáticas y estéticas de su cine. La conferencia servirá de contexto para comprender la trayectoria de un autor que ha sabido convertir el terror, el suspense y la ciencia ficción en un instrumento de reflexión sobre las contradicciones de la sociedad contemporánea y los efectos de la hiperconectividad, la soledad y el desmoronamiento de las estructuras sociales.

Cinco películas imprescindibles

La programación reúne cinco títulos representativos de distintas etapas de la carrera del cineasta japonés. El ciclo comenzará el lunes 27 de julio con Cure (1997), película que supuso el reconocimiento internacional del director y que redefinió los códigos del thriller psicológico.

El martes 28 será el turno de Carisma (1999), una fábula de resonancias filosóficas que reflexiona sobre el equilibrio entre individuo y comunidad a partir del conflicto generado por un misterioso árbol en un bosque.

Fotograma de 'Cure'. / LP/DLP

El miércoles 29 se proyectará Pulse (2001), considerada una de las obras fundamentales del cine fantástico contemporáneo y una visionaria reflexión sobre la incomunicación y el aislamiento provocados por las nuevas tecnologías.

La programación continuará el jueves 30 con Tokyo Sonata (2008), una de las películas más reconocidas de Kurosawa, donde el director abandona momentáneamente el terror para retratar la fragilidad de la familia japonesa durante la crisis económica.

El ciclo concluirá el viernes 31 de julio con La mujer del espía (2020), un drama histórico ambientado en los años previos a la Segunda Guerra Mundial que obtuvo el León de Plata a la Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Kiyoshi Kurosawa (Kobe, 1955) inició su trayectoria cinematográfica en os 80 dentro del cine policíaco y el thriller, aunque alcanzó reconocimiento internacional con Cure (1997), considerada una de las películas más influyentes del cine japonés reciente. Desde entonces ha construido una filmografía reconocida por la crítica internacional, caracterizada por una puesta en escena sobria y una mirada profundamente filosófica sobre las fracturas de la sociedad contemporánea.

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Lejos de limitarse al denominado J-Horror, Kurosawa ha convertido los códigos del cine fantástico y del suspense en vehículos para abordar cuestiones como el colapso de los vínculos sociales, la soledad en la era digital, la desintegración de la familia o la difusa frontera entre la vida y la muerte.