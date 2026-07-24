Teror acoge el Festival Música en el Convento con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas

El Convento de Las Dominicas, en Teror, se convierte del 31 de julio al 2 de agosto en escenario del Festival Música en el Convento, uno de los eventos más singulares del circuito musical grancanario, nacional e internacional. La cita, producida por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y respaldada por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Teror, convierte este emplazamiento patrimonial en un lugar de encuentro único entre la música, el patrimonio histórico y el público.

El programa persigue ofrecer al público una experiencia irrepetible en un entorno singular, donde el propio convento actúa como protagonista directo de la programación, más que como un mero escenario.

La propuesta musical apuesta por un ensamblaje innovador entre el folk, las músicas del mundo, el género clásico y el jazz, con cada actividad concebida específicamente para desarrollarse en diferentes espacios del recinto, aprovechando sus singulares características acústicas y patrimoniales.

Horarios

El festival arranca el viernes 31 de julio (21.00 horas) con el concierto de Benito Cabrera, timplista y figura indispensable para comprender la evolución del folk isleño en los últimos tiempos, que lidera el cartel de apertura junto a la orquesta de cuerdas de la Sinfónica de Las Palmas. No es la primera vez que la orquesta actúa en el convento terorense: ya lo hizo en junio de 2025, con motivo de la celebración de su centenario, en un concierto en el que también participó su coro. En esta ocasión será su formación de cuerdas la que asuma el reto junto a Cabrera.

El sábado 1 de agosto, a la misma hora, los focos se trasladan al Ana Carla Maza Trio, la formación liderada por la violonchelista y cantante cubana que se ha convertido en una de las grandes sensaciones del circuito internacional gracias a su fusión de estilos clásico, jazz y latino. Formada en el Conservatorio de Música de París, Maza ha ofrecido cerca de medio millar de conciertos por todo el mundo, integrando en su propuesta la solidez de lo clásico, lo elástico del jazz y lo vibrante de ritmos como la bossa nova o la samba, todo ello con una voz de fuerza y personalidad inconfundibles.

A estos dos conciertos se suman dos visitas guiadas, programadas para el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, ambas a las 11.30 horas, que incluyen aperitivo y un concierto de cámara en el propio convento. La respuesta del público ha sido rápida: las localidades para ambas visitas ya están agotadas. Las entradas para los conciertos, por su parte, siguen disponibles en tureservaonline.es.

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La Orquesta Sinfónica de Las Palmas nació en 1999 como una asociación que integra a músicos grancanarios formados con los mejores maestros del mundo y que regresaron a su tierra para seguir desarrollando su actividad. Se trata de un colectivo sin ánimo de lucro que defiende el reconocimiento de los derechos de los músicos canarios, al tiempo que construye su propia trayectoria como formación relevante en la escena cultural isleña. La orquesta reside formalmente en el Teatro Cruce de Culturas, en el Cruce de Arinaga (Agüimes), e integra, junto a la Gran Canaria Wind Orchestra y la Gran Canaria Big Band, la Federación de Agrupaciones Musicales Profesionales de Gran Canaria (FEDAMUPRO).